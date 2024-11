Padre Jocelir celebra hoje missa em comemoração a Fátima. Foto: Arquivo JC

Velório será nesta quinta (21), no Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, com celebrações ao longo do dia

Faleceu nesta quarta-feira (20) em Rio Claro o padre Jocelir Léo Vizzioli, do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. A morte foi confirmada pela assessoria do padre. Em nota nas redes sociais, os representantes da Associação Filhos de Nossa Senhora do Caravaggio lamentam a morte do líder religioso e pedem que a comunidade siga unida em oração. O padre sofreu um infarto em 22 de setembro e permaneceu internado até 15 de outubro, incluindo vários dias na UTI. Conseguiu se recuperar e teve alta, mas as informações são de que ainda se encontrava sob cuidados médicos e em fase de recuperação. Nas redes sociais, vários internautas lamentaram o falecimento e enalteceram o trabalho desenvolvido pelo padre. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento, nem sobre a causa da morte.

Velório será nesta quinta no Santuário

As últimas homenagens ao padre Jocelir Léo Vizioli serão prestadas nesta quinta-feira (21) a partir das 8h30 no Santuário Nossa Senhora do Caravaggio. Durante o velório, que será encerrado às 17h30, os fiéis poderão participar da Celebração da Fé às 9 horas, 12 horas e 16h30.

Relembre as passagens do padre Jocelir no Grupo JC de Comunicação

Há 13 anos, em entrevista ao Café JC no dia 9 de novembro, padre Jocelir falou sobre seus projetos sociais. Ele também explicou a fama de padre pouco tradicional e como trabalha o lado espiritual das pessoas. Relembre no vídeo abaixo.

Outro momento que merece destaque é a construção do maior santuário do mundo dedicado a Nossa Senhora de Caravaggio, localizado em Rio Claro. A reportagem do Jornal Cidade esteve no templo na época, situado na Estrada Velha que liga Rio Claro a Ipeúna. Na ocasião, a obra estava na fase de acabamento. Projetado por um engenheiro da Rede Graal, o santuário tem capacidade para receber mais de oito mil fiéis. Confira abaixo a reportagem veiculada em maio de 2021.

Um ano depois, padre Jocelir afirmava que não seria candidato a deputado na eleição daquele ano e que preferia se manter distante da política, apesar de se declarar “triste” com a atual situação do país.

A última entrevista do padre Jocelir ao Jornal Cidade ocorreu em maio de 2024, quando ele falou sobre as mortes, prejuízos e a calamidade que atingiram o Rio Grande do Sul, seu estado de origem. Na época, o santuário promoveu uma campanha de arrecadação de doações. Reveja abaixo.