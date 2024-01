Foto: Divulgação/Governo Federal

Volume exportado no município ao longo de 2023 chegou a US$ 203.207.938; na região, Piracicaba é destaque em quarto lugar no ranking estadual e em 12º no nacional

O comércio exterior brasileiro fechou 2023 batendo recorde histórico de exportação, com saldo comercial próximo dos US$ 100 bilhões e aumento no número de empresas exportadoras. Os números consolidados da balança comercial do ano passado foram divulgados na sexta-feira (5) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Em 2023, as exportações alcançaram US$ 339,67 bilhões, resultado inédito para o país, superando em 1,7% os números de 2022. O volume exportado cresceu 8,7%, ao passo que os preços caíram 6,3%. Já as importações tiveram queda de 11,7% e fecharam 2023 em US$ 240,83 bi. Os preços dos bens importados caíram 8,8%, enquanto o volume se reduziu em 2,6%. A combinação desses dois movimentos levou a um saldo comercial de US$ 98,8 bilhões – superando em 60,6% o recorde anterior, que era de 2022.

No ranking nacional por cidades, em primeiro lugar está o Rio de Janeiro (RJ), com mais de US$ 24 bilhões em exportações ao longo do ano passado. Na sequência estão Duque de Caxias (RJ), Paranaguá (PR), Parauapebas (PA), Canaã dos Carajás (PA), Santos (SP), São Paulo (SP), Itajaí (SC), Rio Verde (GO) e São Bernardo do Campo (SP).

No ranking estadual, além das três cidades já citadas, Piracicaba aparece em quarto lugar (e 12º na listagem nacional). O município exportou US$ 3,59 bilhões no ano, ficando atrás apenas de Santos, com US$ 6,16 bilhões, São Paulo, com US$ 5,51 bilhões e São Bernardo do Campo, com US$ 4,05 bilhões. Entre as cidades da região, aparecem Limeira (em 24º lugar, US$ 652 milhões); Araraquara (27º, US$ 585 milhões); São Carlos (35º, US$ 429 milhões); Americana (38º, US$ 406 milhões); Rio Claro (64º, US$ 203 milhões); Cordeirópolis (70º, US$ 192 milhões); Araras (72º, US$ 189 milhões); Itirapina (87º, US$ 142 milhões) e Santa Gertrudes (171º, US$ 51 milhões) (com informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).