Equipe do Velo Clube que conquistou o acesso em 1978

Edson Augusto, que atuou no acesso do Velo Clube em 1978, fala da expectativa para a partida do time contra o Juventus

O ex-jogador do Velo Clube, o rio-clarense Edson Augusto, que defendeu as cores do Rubro-Verde no primeiro acesso do time, em 1978, no Campeonato Paulista Série A-1, falou em entrevista de ontem (2) ao Grupo JC de Comunicação que acredita no novo acesso à elite do Paulistão para seu time de coração.

Em bate-papo no Jornal de Esportes, na Rádio Jovem Pan News Rio Claro, o ex-atleta lembrou que “uma nova geração está levando ao Velo e à cidade de Rio Claro a alegria que tivemos há 45 anos. A cidade se uniu, pegou a estrada até Campinas e lotou o estádio aqui também, foram momentos de muita euforia. Naquela época o pessoal vinha a pé do bairro com a bandeira até o estádio. Era uma procissão de bandeiras”, comentou.

Edson Augusto (à esquerda) é entrevistado no Jornal de Esportes da Rádio Jovem Pan News de Rio Claro. Ao centro Luiz Carlos do Nascimento e na ponta direita Murillo Pompermayer

O ex-jogador afirma que naquela época o campeonato era o ano inteiro. “Num domingo ficava aqui, depois sabia que iria jogar no campo do adversário. O Velo sofreu muito com isso, mas aqui ‘deitava e rolava’, a torcida ficava perto do alambrado, ‘empurrando’ o time com euforia. Era um momento que falávamos que dentro de casa não podemos perder. E fora de casa a mesma coisa”, acrescenta.

Edson comenta, ainda, que é a hora da torcida velista repetir o feito. “Mostrar essa energia, vai ser só Velo na arquibancada neste sábado. Vou estar lá, é um momento em que a cidade se une em prol desse propósito que é o acesso. Estou muito feliz em ver que a cidade está revivendo momentos de alegria”, diz.

Por fim, o eterno velista deu o recado para os jogadores que enfrentarão o time do Juventus, no Estádio Benitão. “Neste momento a união é a coisa mais importante que se tem, eles se considerarem uma família, um ajudar ao outro. É um momento em que marcarão o nome em Rio Claro e no futebol paulista. Tem que aproveitar essa oportunidade. É uma chance muito importante. Vai dar o futuro para muitos eles, que vai começar agora nesta partida. Humildade e união”, finaliza.

Edson Augusto com a camisa do Velo Clube

INGRESSOS ESGOTADOS

Após o anúncio da liberação das vendas dos ingressos para o jogo do Velo Clube contra o Juventus pela semifinal do Campeonato Paulistão A-2 Sicredi 2024 as filas se formaram rapidamente na porta do Benitão. Em pouco mais de 24 horas os ingressos se esgotaram e a procura foi muito além das expectativas.

“Sabíamos que a procura seria grande pelos ingressos, mas não imaginávamos que esgotaria em tão pouco tempo, ficamos felizes com a procura”, fala o presidente do Velo Clube Reginaldo Breda. O jogo do Velo Clube pela semifinal contra o Juventus acontece no sábado dia 6 de abril às 15h10 no Benitão.

A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Paulistão A2 Sicredi – Semifinal do Campeonato e a disputa é por uma vaga na Série A-1, além do título de campeão da Série A2 2024.