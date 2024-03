O mês de março está recheado de eventos que celebram o Dia Internacional da Mulher e também buscam resgatar a autoestima, confiança e levantar debates relevantes quanto à sociedade e seu papel no combate à violência de gênero.

Nesta terça (19), o Cras Panorama realiza atividade para desenvolvimento de habilidades profissionais (artesanato e comercialização) e roda terapêutica, a partir das 9h30.

No Cras Bonsucesso, as atividades acontecem em dois horários. A roda de conversa sobre saúde mental e resiliência, com a psicóloga Nathalia Rodrigues, será realizada às 9h30 e às 19h30. Ainda nesta terça-feira, acontece o Cine Mulher, com o filme “Frida”, no cinema do Centro Cultural “Roberto Palmari”, com capacidade para 95 pessoas.

Na quarta-feira (20), a atividade em grupo será no Cras Independência, a partir das 9 horas; o Cras Panorama recebe oficina de artesanato no mesmo horário e o Grupo Ginástico Rioclarense, a Feira da Mulher Empreendedora, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae, a partir das 9 horas, na Rua 2, entre avenidas 3 e 5, no Centro.

Roda de conversa sobre saúde mental volta a acontecer no Centro de Convivência, no Jd. Bandeirante. Alunos de EJA I e II também participarão de palestra sobre saúde mental, trabalho, estudo e maternidade, a partir das 19h30, na Escola Municipal Armando Grisi.

Já na quinta (21), o dia começa com oficina de artesanato no Cras Bonsucesso, às 9h30. O Cras Brasília tem atividade de artesanato e comercialização às 14h e a apresentação do projeto Mulheres que levantam Mulheres será às 19h30, na Igreja Ministério Geração Luz, na Rua 6-A, na Vila Alemã.

E na sexta-feira, a partir das 19 horas, será a inauguração do box da Economia Solidária no Mercado Municipal.