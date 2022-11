“Estação do Bem do Norte ao Sul” é espetáculo que será realizado terça-feira (8) às 19h30 no Centro Cultural Roberto Palmari, junto ao Lago Azul em Rio Claro. Gratuito, o evento contará com intérprete de Libras.

A apresentação é resultado do trabalho realizado pela Estação do Bem no qual as crianças vão mostrar ao público uma viagem pelas diferentes culturas de algumas regiões do Brasil. Será um espetáculo multicultural e multimídias, com dança, circo, teatro e música. Haverá ainda exposição dos alunos da Oficina de História e Memória do projeto Estação Cultural.

O “Estação do Bem do Norte ao Sul” é realizado pelo Instituto Estação do Bem com o apoio do ProAC e Prefeitura de Rio Claro por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura.