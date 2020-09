As escolas de educação básica públicas e privadas de Rio Claro não terão atividades presenciais até o final do ano letivo de 2020. Decreto municipal veta o retorno dos alunos às salas de aula como medida de contenção da pandemia da Covid-19, apesar da autorização por parte do governo do estado.

Na última segunda-feira (14), um requerimento, representando sete unidades de ensino da rede privada do município, foi encaminhado ao prefeito João Teixeira Junior, solicitando a liberação dos estabelecimentos particulares a retornarem com as atividades educacionais presencialmente.

De acordo com Gunar Koelle, diretor-geral do Colégio Koelle e representante da proposta, o documento defende o retorno gradual e opcional nos termos autorizados pelo Plano São Paulo, respeitando os protocolos sanitários para as atividades de acolhimento, reforço e recuperação dos estudantes.

“As escolas particulares estão preparadas para o retorno das atividades presenciais opcionais. É claro que medidas de segurança foram estabelecidas, há o consentimento de uma retomada gradual e que somente retornarão à escola os alunos cujos pais assim desejarem. Quem preferir manter os estudos em casa seguirá normalmente a modalidade de ensino a distância. Os argumentos a favor para a retomada são fortes e esperamos que a decisão do prefeito seja revisada”, explica Koelle.

O diretor reforça que há o empenho coletivo em preservar a saúde e a integridade de crianças, adolescentes, jovens, pais, professores e colaboradores.

Ações a favor

Dentre as justificativas que constam do requerimento para as aulas presenciais, as escolas particulares já adquiriram equipamentos de segurança sanitária (álcool em gel, bebedouros especiais, tapetes sanitários, máscaras para alunos e equipes etc.); professores e colaboradores foram capacitados a cumprirem todas as medidas sanitárias recomendadas, com vistas a mitigar todos os eventuais riscos de contaminação.

Haverá, ainda, respeito ao limite de até 35% dos alunos para a Educação Infantil e os primeiros anos do Ensino Fundamental e até 20% para os anos finais do Ensino Fundamental. Outro ponto destacado é que o período de isolamento social com as escolas fechadas pode agravar a evasão escolar, a crise financeira e efeitos psicológicos resultantes do confinamento na pandemia.

Continuidade

O Colégio Puríssimo Coração de Maria, também, vinha se preparando para o retorno gradual das aulas no mês de outubro com a criação de protocolos e medidas de segurança para garantir a saúde de todos. Segundo a diretora Inez Terezinha Augusti, compreendem-se as decisões tomadas por parte da prefeitura em relação ao combate da disseminação do coronavírus, porém não há concordância com a decisão.

“Estamos juntos com outros colégios tentando um acordo com o prefeito para a flexibilização da decisão, para que possamos retornar com os alunos, garantindo a continuidade e o encerramento do ano letivo com excelência e cuidado”, destaca a diretora Inez.

No Puríssimo, foi criado um comitê de gestão para a elaboração de protocolos de segurança, com medidas mais populares como distribuição de álcool em gel no colégio, aferição de temperatura na entrada e uso de máscara e, também, ações mais elaboradas, como tapetes higienizadores, distanciamento de carteiras, adesivos de sinalização, quadros de orientação, telas acrílicas protetivas e nebulizadores com produtos específicos no combate ao vírus.

“Frente às indefinições devido à pandemia, nosso colégio agiu rápido na tomada de decisões, de modo que iniciamos as aulas online em todos os segmentos. Com o uso da tecnologia, garantimos a continuidade no ensino por meio de aulas síncronas. O Puríssimo é feito de presença, nossas relações humanas são o que nos formam. Apesar do conteúdo ter continuidade e de nossos professores serem excelentes, criando aulas divertidas e práticas, a competência comunicativa, inserida no dia a dia, não será desenvolvida da maneira como gostaríamos”, completa a diretora.

Entenda

O cronograma de reabertura das escolas está diretamente condicionado às fases de flexibilização do Plano São Paulo. A retomada das aulas presenciais só acontece se todas as regiões do estado permanecerem na etapa amarela – a terceira menos restritiva segundo a progressão da pandemia – por 28 dias consecutivos, como é o caso de Rio Claro.

Plano SP

Cronograma do Plano SP é válido para escolas públicas e privadas, do ensino infantil ao superior