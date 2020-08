A próxima temporada do NBB foi confirmada para começar no mês de novembro e, com isso, alguns dos clubes participantes do maior campeonato de basquete do Brasil já se movimentam no mercado de transferências para montarem seus elencos.

O Flamengo, último campeão do NBB, na temporada 18/19 (levando em conta que a temporada 19/20 não terminou), buscou nomes de peso para ter um elenco ainda mais forte e prolongar sua “hegemonia” no basquete brasileiro. Além de renovar com importantes jogadores, o time carioca fez contratações de impacto. Yago, armador revelação do Paulistano, o pivô Rafael Hettsheimeir, ex-Franca, e o ala argentino Chuzito González são os reforços já anunciados pelo Flamengo.

Apesar de ter perdido Hettsheimeir para o time carioca, além do pivô Cipolini e do ala-armador David Jackson, o Franca também tem se movimentado em busca de novos nomes. Os alas André Goes e Danilo Fuzaro, que estavam no Mogi das Cruzes, já foram confirmados pelo time francano para a próxima temporada.

Outro tradicional time do interior paulista, o Bauru, promete ter um elenco mais competitivo no NBB 13. Após problemas financeiros e divergências com patrocinadores na última temporada, o Bauru aposta em uma nova parceria e em jogadores conhecidos para retomar o caminho das glórias. Ídolo da torcida, o ala Alex Garcia está de volta após defender o Minas Tênis Clube. Alexey, ex-Mogi, e Dikembe, vindo do Paulistano, são outros reforços do time.

Com grande investimento, a Unifacisa, da Paraíba, vem despontando nos últimos anos e buscando cavar um espaço entre os grandes do basquete nacional. Na próxima temporada, isso não deve ser diferente. Até o momento, o time paraibano anunciou sete contratações, além de ter mantido parte do elenco do último NBB. Os contratados da Unifacisa são: o ala-armador Betinho (ex-Pinheiros), os alas Felipe Vezaro (Corinthians) e Nehemias Morillo (São José), os alas-pivôs Vinícius Pastor (Rio Claro) e Rafa Oliveira (São José), o armador Arthur Pecos (Corinthians) e o pivô Paranhos (Mogi).

De momento, estes são os times que já apresentaram reforços. Outras equipes que participarão do próximo NBB ainda não confirmaram nomes para disputar a competição.

Fora do NBB

Times que foram marcantes no basquete brasileiro nos últimos anos não irão participar da próxima edição do NBB.

Na última semana, o Botafogo anunciou que encerrou as atividades do basquete e que não irá disputar o campeonato nacional. Antes disso, o Corinthians já tinha avisado que estava fora da competição.

Estas ausências prometem agitar ainda mais o mercado de transferências, já que diversos jogadores das equipes desistentes estão livres para assinarem com outros clubes.

Rio Claro

Apesar de ter confirmado participação no NBB, o Rio Claro ainda não anunciou nomes.