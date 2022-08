A edição deste ano dos Jogos Regionais não conta com uma cidade-sede para a realização da competição. Os jogos acontecem em diversas cidades do Estado.

TÊNIS DE MESA MASCULINO É CAMPEÃO GERAL

A equipe de Tênis de Mesa RCTM competiu nos dias 29, 30 e 31 de julho, em Mogi Guaçu, na última etapa da modalidade nos Jogos Regionais de 2022. As equipes são formadas por até seis atletas, competindo em equipe, duplas e individual. A somatória dos três torneios é que define o campeão geral. A equipe feminina conquistou o 3º lugar em equipes e ficou na quarta colocação na classificação geral.

Já a equipe masculina ficou com o vice-campeonato no torneio de duplas, com Carlos Carbinatti e Felipe Fernandes. No individual, Carbinatti com o vice e Gabriel Caraça com o bronze deixaram Rio Claro novamente no pódio. Finalizando a participação, a equipe enfrentou Campinas na final do torneio de equipes e se sagrou campeã. Com a soma das pontuações, a equipe de Rio Claro ficou campeã geral e garantiu vaga nos Jogos Abertos desse ano.

FUTSAL FEMININO NAS QUARTAS DE FINAL

Em São João da Boa Vista, o futsal feminino de Rio Claro conquistou vaga para as quartas de final do torneio. Na fase de grupos, a equipe comandada pelo técnico Marco Antonio de Souza, ganhou de Artur Nogueira e perdeu para Valinhos. Com uma vitória e uma derrota, a equipe se garantiu para a próxima fase.

FUTEBOL FEMININO NA SEMIFINAL

Disputando a modalidade em Bom Jesus dos Perdões, a equipe de futebol feminino de Rio Claro se classificou para a semifinal da competição depois de empatar com Campinas em 0 a 0, no domingo (7). Além do empate com Campinas, na fase de grupos a equipe venceu Leme e Bom Jesus dos Perdões.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Na sexta-feira (12), A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo realiza o sorteio para definir as próximas etapas dos Jogos Regionais de 2022.