É na sala de jogos no fundo de casa, em Rio Claro, que o engenheiro Enéo Mendes Jr., de 63 anos, guarda muitas preciosidades. Na verdade, um verdadeiro paraíso para admiradores de miniaturas de bebidas. O paulistano, que vive em Rio Claro há 28 anos, possui uma coleção de mais de 800 miniaturas de garrafas de 50 ml de whisky.

O espaço, na verdade, é um ótimo lugar para reunir amigos e família para um momento de descontração. Tem mesas de snooker, pebolim, jogos de cartas, televisão, sofás e até geladeira. No entanto, o que chama atenção mesmo está nas paredes em duas espaçosas cristaleiras: uma com mais de três metros e outra com quase dois metros de largura, que foram construídas especificamente para acomodar essa que é uma de suas paixões.

Para propiciar uma proteção adequada às preciosidades, muitas prateleiras e portas de vidro. As garrafas são armazenadas com a bebida. São centenas, com diversos formatos, rótulos, sabores e conseguidas das mais variadas formas, como: pedindo para os amigos comprarem, adquirindo em sites brasileiros, em leilões e compras diretas no eBay, comprando de outros colecionadores e, principalmente, em viagens internacionais para países como Escócia, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Taiwan e Japão. A grande maioria das garrafinhas é proveniente da Escócia, país que é o principal produtor de Whisky e tem mais de 100 destilarias.

“Numa viagem à Escócia com minha esposa, trouxemos umas 70 miniaturas. Acomodamos tudo entre as nossas roupas, na mala, trouxemos uma coleção de miniaturas com rótulos de diversos esportes, E uma com castelos”, cita seu Enéo.

A miniatura mais antiga e uma das mais raras, de acordo com o colecionador, é uma de 1937 – cujo lacre ainda é de chumbo. Mas o xodó mesmo de seu acervo é uma coleção em formato de peças de um jogo de xadrez. São 32 no total. Sendo 16 brancas e 16 pretas.

Paixão compartilhada

“Existem muitos colecionadores de miniaturas de bebidas em todo o mundo. Muitos realizam vendas de itens repetidos ou vivem de procurar e adquirir miniaturas para depois revendê-las. O site eBay é o mais utilizado”, conta seu Enéo.

No Brasil existe um Grupo específico, O CBCMB (Clube Brasileiro dos Colecionadores de Miniaturas de Bebidas), do qual fazem parte apenas colecionadores e onde não é permitido nenhum outro tipo de assunto que não seja sobre miniaturas. Nesse grupo acontecem trocas, vendas e outras transações entre os membros. No CBCMB existem grandes colecionadores, muitos com mais de 15000 itens no acervo. “No entanto, essa coleção de xadrez, acredito que poucas pessoas tenham completado no Brasil”, aposta ele.

Mais que coleção, uma terapia

Para Seu Enéo, colecionar é uma terapia que lhe proporciona paixão ao manusear e apreciar as peças com frequência. “O universo das miniaturas é apaixonante. Encontrar algumas de locais nada comuns como, um whisky de Taiwan, com garrafinhas de formatos especiais é muito estimulante. Assim como é muito interessante conseguir miniaturas com desenhos totalmente diferentes dos padrões normais, feitas de louça, como uma escultura, e não de vidro. Quando se consegue uma miniatura dessas é uma vitória e um grande prazer. E posteriormente poder apreciá-la devidamente guardada e cuidada também o é. Ou quando se consegue alguma miniatura rara, realmente difícil de se achar é como descobrir um tesouro”, finaliza.