Foto: Redes Sociais

No início da manhã de hoje (08), por volta das 06h00, o policiamento rodoviário foi acionado para atender a uma colisão traseira ocorrida na SP-127, no quilômetro 8, aproximadamente, na rodovia Fausto Santomauro, que liga Rio Claro a Piracicaba. O acidente resultou na interdição total da autoestrada. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, após o acidente e a aproximadamente 800 metros do local, com o trânsito parado, ocorreu o segundo sinistro: um engavetamento envolvendo uma carreta, um automóvel e outro caminhão. O veículo foi prensado entre as duas carretas, e o condutor, que estava preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Foto: Redes Sociais Foto: Redes Sociais

As duas carretas envolvidas no acidente pertencem à mesma empresa e estavam carregadas com milho. Segundo informaram os condutores, o primeiro deles visualizou a sinalização e conseguiu parar. Já o segundo condutor não teve tempo de reagir e colidiu na traseira do veículo à frente. A ocorrência segue em andamento, e novas informações podem surgir a qualquer momento.