Daniel junto com os cinco filhos adotivos

Menos de 24 horas do quadro ‘The Wall’ do programa ‘Domingão com Huck’ ir ao ar, o enfermeiro Daniel Braz usou as redes sociais para agradecer o carinho com ele, com os cinco filhos adotivos e também com o companheiro Jhonatan que faleceu no último dia 4 de março.

A família de Rio Claro recebeu através de uma vaquinha online mais de R$ 350 mil, valor que será utilizado para a compra de uma casa para melhor acomodar as crianças e também dar um respiro nas contas já que atualmente eles moram de aluguel: “Meu carinho a cada um que tem nos ajudado neste momento. A dor da perda do Jhonatan é irreparável mas eu tenho uma razão para seguir que são os nossos filhos e é por eles, pelo futuro deles, que estou lutando”

O valor da casa foi conquistado mas a vaquinha segue ativa com o objetivo de arrecadar uma reserva para outras despesas como a futura documentação do imóvel que será adquirido, contas e cuidados com as crianças.

Como colaborar

Os valores podem ser doados no site https://www.sovaquinhaboa.com.br/daniel-casa

chave PIX [email protected]