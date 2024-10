Lavanderia de André fica na Rua 4, há nove anos

André Loureiro fala que nunca viu isto acontecer antes

A situação da água na cidade de Rio Claro é bastante preocupante. Equipes atuam nas emergências e esforços estão sendo direcionados pelo poder público para que a situação seja resolvida, mas conforme já falado pelos profissionais do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro, o Daae, é preciso que chova para que o abastecimento da ETA 1 – que atende 40% da cidade, seja completamente reestabelecido completamente.

Diante dos desafios, cada um acaba se virando como pode. E é o caso do empresário André Loureiro, dono de lavanderia há 38 anos, conta ao JC que nunca viu um período assim, sem chuvas.

“Trabalho diretamente com água, estou no ramo há quase 40 anos e nunca vi nada parecido com o que está acontecendo. Para poder cumprir os prazos com os clientes e poder realizar grande parte do meu trabalho, estou lavando as roupas a partir das 21 horas”, relata.

André comenta ainda que quando a água é religada, às 18 horas, ainda chega com uma cor escura, então aguarda um pouco mais para poder lavar os itens.

“Infelizmente já atrasei a entrega de mensalistas, mas não tem o que ser feito, precisamos aguardar as chuvas e racionar o máximo que pudermos. Durante o dia, sigo passando as roupas, parte também importante do trabalho”, conclui.