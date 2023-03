Pesquisa aponta empoderamento feminino e aumento da compra “solo” de imóveis



Além da compra “solo”, pesquisa aponta que 21,1% das mulheres decidem a compra sem ajuda do companheiro.



A compra de um imóvel é a realização do sonho de muitas pessoas e no caso das mulheres, além da autonomia, elas são as grandes responsáveis por parte das decisões financeiras quando estão em um relacionamento e também pela escolha do lar onde a família irá morar.



Com importante presença no mercado de trabalho, as mulheres têm adquirido cada vez mais poder de compra, permitindo assim o empoderamento feminino e contribuindo para o aumento da compra “solo” de imóveis, conforme aponta uma pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica e divulgada pela VEJA.



O estudo mostrou que, dentro de um casal, as emoções positivas das mulheres como empolgação, felicidade e realização estimulam a decisão de compra de imóvel. Essas emoções positivas são entre 10% e 20% mais intensas que nos homens, reforçando o conceito de que a compra de imóvel é mais emocional do que racional.



“Esses dados acabam comprovando o que já estamos acostumados de ver em nossos plantões de vendas, que é a grande presença feminina e quando estão acompanhadas, observamos que a palavra final é delas durante a escolha do melhor apartamento para a família”, comenta Caio Maroni, diretor comercial da ADN Construtora.

Conforme pesquisa, a reputação da construtora é um dos fatores que pesa mais para as mulheres em busca de imóveis

Sem influência do companheiro

Quando o assunto é a influência do companheiro na decisão de compra, a pesquisa realizada pela empresa Behup apontou que 21,1% das mulheres decidiram sobre seus imóveis sem nenhuma influência de seus cônjuges e 15% relataram que os companheiros não ajudam em nada no processo de escolha do imóvel.



Segundo Vittoria Frigieri, corretora de imóveis na ADN Construtora, as mulheres têm uma visão diferente do homem na hora da compra de um imóvel. “Elas observam todos os detalhes, começando pela reputação da construtora, localização do imóvel, segurança, espaço para crianças e animais de estimação, proximidade de escolas e hospitais, além da qualidade e diferenciais do empreendimento imobiliário”, disse.



Elo de confiança entre cliente e empresa

Há diversas pesquisas que comprovam que as mulheres são vistas como mais empáticas e habilidosas no atendimento ao cliente do que os homens. Isso porque as mulheres tendem a ser mais atentas aos detalhes, têm maior capacidade de ouvir e compreender as necessidades dos clientes e demonstram uma atitude mais acolhedora e empática.



“A gente acaba criando uma amizade e nos conectamos com nossas clientes, que se sentem muito à vontade sendo atendidas por mulheres, e vemos que em muitos casos criamos um elo que vai além da relação comercial, pois nos entendemos com mais facilidade”, destaca Vittoria Frigieri.

As corretoras Vittoria e Camila relatam que conexão emocional com clientes mulheres ajuda no processo de compra do imóvel

Muitas clientes preferem ser atendidas por mulheres porque se sentem mais à vontade e confortáveis em discutir seus problemas ou preocupações com alguém do mesmo gênero. Esse tipo de conexão emocional pode ser um fator decisivo para a fidelização de um cliente e a construção de uma reputação positiva para a empresa.



“Certa vez, atendi uma moça que chegou com bastante insegurança, achando que não conseguiria realizar o seu sonho do apê próprio, mas conversamos com ela, a acolhemos naquele momento e após explicar todo o processo da compra e realizar a simulação de renda, ela entendeu que seria possível comprar o seu apartamento, que inclusive está prestes a ser entregue e ela sempre nos envia fotos da decoração que ela pretende realizar no seu lar”, comenta Camila Melchiades, coordenadora de equipe na Cia dos Imóveis.