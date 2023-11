O radialista Luiz Carlos do Nascimento, que atua no Grupo JC de Comunicação, recebeu na noite de quinta-feira (23) o título de Cidadão Rio-Clarense, na Câmara Municipal. A homenagem segue o Decreto Legislativo 685/2023 de autoria dos vereadores Vagner Baungartner (PSDB) e Serginho Carnevale (União Brasil). A Mesa Principal contou também com o vereador Val Demarchi (União Brasil), o secretário municipal de Esportes Yves Carbinatti, que representou o prefeito Gustavo Perissinotto, e o engenheiro e ex-prefeito Lincoln Magalhães.

“A voz do Nascimento conta a história do nosso esporte ao longo das décadas, seja no futebol ou no basquete. Entre os adjetivos do nosso homenageado está a gentileza. Me sinto honrado de poder prestar esta homenagem”, assinalou Vagner Baungartner.

Natural de Pitangueiras, na região de Ribeirão Preto, Nascimento atuou como servidor público do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) entre 1974 e 1997, ano em que se aposentou. Casado com Onides Aparecida é pai de Cléber, Claiton e Cintia. Na solenidade, também discursaram Serginho, Val e Yves.

“Lá se vão 39 anos de carreira. Deus me deu saúde para trabalhar. Sinto-me honrado e feliz recebendo o título de Cidadão Rio-Clarense. A homenagem que recebo faz com que eu me sinta com profunda gratidão. Agradeço esta cidade amiga, seus habitantes, meus amigos e amigas da vida inteira, aos políticos, administradores, em especial aos nobres vereadores pela generosidade de aprovação do projeto”, comentou Nascimento.

A sua trajetória como radialista teve início na década de 80 ao integrar a equipe do programa O Fino da Bola comandado por Sérgio Carnevale. Trabalhou nas rádios Clube, Itapuã e Tropical. Teve atuação destacada no programa Show do Meio Dia. Atualmente, comanda a equipe esportiva da Rádio Jovem Pan do Grupo JC de Comunicação.

Lincoln Magalhães observou que, aos 76 anos de vida, Nascimento fez a transição do sistema analógico para o digital nas transmissões de rádio sem nenhuma dificuldade, demonstrando a mesma dedicação e competência. “Agradeço à Câmara pela homenagem. Nós, do Grupo JC, estamos aqui ao lado de familiares e amigos para comemorar mais esta conquista do Nascimento. Trata-se de uma justa homenagem”, disse o ex-prefeito.