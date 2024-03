Foto: Isabela Cardoso

Nesta terça-feira (5) se iniciam as vendas para o show do artista paulistano Emicida que, integrando o projeto No Palco do Sesc, se apresenta no próximo dia 16 de março, 20h, no Ginásio da unidade, com o espetáculo “AmarElo encontra A Love Supreme”, uma recriação do seu projeto AmarElo, enaltecendo uma das grandes inspirações para a própria produção deste trabalho, o disco “A Love Supreme”, uma obra-prima do jazz de John Coltrane.

A venda de ingressos será liberada nesta terça (5) a partir das 18h30 nas bilheterias digitais e, na quarta-feira (6), a partir das 17h, nas bilheterias físicas da unidade. O show é recomendado para maiores de 16 anos e o valor dos ingressos irá variar entre R$ 15,00 e R$ 50,00.

ELBA RAMALHO

A apresentação da cantora acontece no dia 20 de março, a partir das 20 horas, e os ingressos começarão a ser vendidos a partir das 17 horas do dia 12, on-line. Na bilheteria, a venda acontece no dia 13, no mesmo horário.

Neste show, que mistura som eletrificado com o acústico, Elba estará acompanhada pelos músicos Rafael Nascimento (sanfona), Elder Caldas (percussão), Marcos Arcanjo (violão e guitarra), Fernando Gaby (baixo) e Alessandro Rocha (vocal), cantando os grandes sucessos da sua carreira.