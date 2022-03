O deputado estadual Arthur do Val, conhecido popularmente como ‘Mamãe Falei’, recebeu em Rio Claro 1.820 votos nas eleições de 2018, quando foi candidato e se tornou eleito. Na época, o parlamentar foi o sétimo candidato mais votado no município. O nome de Arthur está no centro de uma polêmica e ele corre o risco de ter o cargo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo cassado após mais de 10 representações serem protocoladas. A motivação são as declarações consideradas machistas sobre refugiadas na Guerra da Ucrânia, no último fim de semana.

O Conselho de Ética da Alesp já está em posse dos pedidos de cassação. Ontem (8), o presidente do parlamento paulista declarou que a Alesp repudia comportamentos sexistas, machistas ou qualquer outro tipo de preconceito ou incitação ao ódio, e que coloca a Casa ao lado das mulheres na luta por mais direitos, igualdade e respeito, reafirmando a defesa e a proteção de todas.

Arthur do Val assumiu que é ele quem fala nos áudios vazados na internet em que chega a declarar que as mulheres ucranianas “são fáceis por que são pobres”. As gravações já estão em repercussão internacional. O deputado esteve na Ucrânia na última semana com intuito, segundo ele, de dar apoio aos ucranianos. Após o vazamento das gravações nas redes sociais, pediu desculpas e declarou que “O que falei foi um erro, em um momento de empolgação”, disse.

O deputado esteve em Rio Claro no último mês de março ao lado de Kim Kataguiri (deputado federal), onde participou de atividades na Câmara Municipal através do programa Locomotiva, idealizado pelo MBL, movimento ligado a Arthur e Kim que os levou à fama. Na Casa Legislativa, se reuniu com os vereadores Hernani Leonhardt, Diego Gonzales, Alessandro Almeida e Geraldo Voluntário. Na sessão dessa segunda-feira, Voluntário fez uma declaração de repúdio aos fatos envolvendo ‘Mamãe Falei’ e pediu respeito pelas mulheres. Val Demarchi e demais vereadores também repudiaram as declarações do deputado estadual Arthur.