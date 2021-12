O 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia completa em dezembro dois anos de intensa atividade no combate ao crime e na proteção à população de Piracicaba e região. Nesse período, o empenho dos homens e mulheres que compõem esse batalhão permitiu a prisão de 789 pessoas, além da apreensão de 119 armas e mais de 2,4 toneladas de entorpecentes, como crack, cocaína e maconha.

O volume de drogas apreendidas é fruto da expertise dos profissionais no trabalho diário e do uso da tecnologia e da inteligência policial aplicada no combate ao crime. Além disso, os animais também têm se tornado cada vez mais importantes aliados nas ocorrências policiais.

A unidades especializada, sediada no Parque Taquaral, em Piracicaba, opera de forma semelhante aos padrões do patrulhamento de Choque na área do Comando de Policiamento do Interior 9 (CPI-9), responsável pelos 52 municípios que cobrem a região. Os policiais são responsáveis pela realização de operações especiais, como ações táticas de policiamento preventivo e ostensivo e de controle de distúrbios civis, além do policiamento com cães.

O canil do 10º Baep conta 12 cães farejadores e as atividades desempenhadas com apoio do dos animais figuram, entre as de maior destaque no combate à criminalidade. Os cachorros têm se tornado grandes parceiros do efetivo da PM do Estado de São Paulo há mais de 60 anos. Eles são utilizados como uma ferramenta de menor potencial ofensivo, em ocorrências em que o policial precisa usar a força física, e no apoio em ocorrências que o policial não conseguiria localizar entorpecentes ou explosivos a olho nu, já que possuem muita agilidade em detecção e excelência em dissuasão e contenção.

Ocorrência de destaque

Entre as ocorrências que mais repercutiram no segundo ano de atuação do 10º Baep estão a apreensão de 360 tabletes de cocaína em Limeira, apreensão de 759 tijolos de maconha e quatro reboques roubados com uma carga de óleo automotivo avaliada em R$ 230.000,00 em Piracicaba, uma grande apreensão de 134 tijolos de crack em Santa Bárbara D´Oeste e apreensão de diversas armas usadas em roubos a banco em Hortolândia.

Baeps no Estado

O Baep de Piracicaba é um dos batalhões padrão Choque, criado pela atuação gestão. Também há duas unidades na Capital, duas na Grande São Paulo, além das cidades de São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente e Araçatuba. Até 2018, eram apenas cinco Baeps em todo o estado.