A eleição municipal deste ano em Rio Claro bate recorde em números de eleitores aptos a votar. Serão 154.981 pessoas que deverão decidir os futuros políticos que administrarão o município através da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Os dados, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram atualizados no último mês de agosto e representam aumento de 6,9% em comparação com o pleito do ano de 2016, quando eram 144.927 eleitores.

De acordo com levantamento do JC, a maioria do eleitorado rio-clarense é de mulheres, que representa 52,85% do total, chegando a 81.913 mulheres, enquanto homens somam 47,11%, um total de 73.013 eleitores. Do total, 58 pessoas não contam com a informação do sexo no cadastro no título eleitoral.

Faixa Etária

Somando ambos os gêneros, o maior número de eleitores está na faixa etária dos 45 aos 59 anos de idade: 38.360 pessoas, enquanto o menor número é de jovens que deverão votar pela primeira vez, com 16 anos de idade, o que totaliza apenas 47 eleitores. Do total do eleitorado feminino, a faixa etária dos 45 aos 59 anos também tem a sua maioria, com 20.211 mulheres. O mesmo para o eleitorado masculino, que chega a 18.141 homens nestas idades. Em seguida o maior número de eleitores de ambos os gêneros está na faixa etária dos 35 aos 44 anos, sendo 16.591 mulheres e 15.709 homens.

Grau de Instrução

Os dados do TSE apontam que, do total do eleitorado rio-clarense, 35,36% (54.809 pessoas) tem como grau de instrução o Ensino Médio completo, 18,90% (29.294 pessoas) o Ensino Superior completo e 18,85% (29.225 pessoas) o Ensino Fundamental incompleto.

Região

Os números das cidades da região de Rio Claro também estão atualizados: Cordeirópolis tem 19.482 eleitores (antes eram 18.699), Santa Gertrudes 17.917 (17.196), Ipeúna 5.399 (5.240), Itirapina 9.985 (9.495), Analândia 4.609 (4.320), Corumbataí 3.430 (3.188) e Araras 99.659 (97.086).