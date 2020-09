O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou na tarde desta quarta-feira (23) o sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais para a eleição 2020. Rio Claro passa a ter o primeiro registro de candidatos através do partido MDB, com 29 nomes à Câmara Municipal. O prazo para os diretórios cadastrarem as candidaturas segue até este sábado (26) e o Jornal Cidade seguirá acompanhando para divulgar todos os postulantes conforme liberação no sistema. Confira a seguir a lista atualizada por ordem alfabética com nome de registro, nome completo e número de candidatura.

ADRIANE BRANDANI – Adriane Cristina de Oliveira Brandani – 15207

BENEVIDES DORLI – Jose Valdeci Benevides – 15913

BRUNO H S OLIVEIRA – Bruno Henrique Souza de Oliveira – 15123

CARLÃO RABELO – João Carlos Rabelo – 15651

CARLOS XAXIM – Carlos Rafael Martins Ribeiro – 15888

CARMO ENFERMEIRO – Antonio Do Carmo Alves – 15242

CREUSA SILVA – Creusa Aparecida Oliveira Da Silva – 15555

DANI PIMENTA – Daniele Karina Coenca Alves Pimenta – 15677

DEIA DA EDUCAÇÃO – Andreia Da Conceição Da Silva -15200

DRA KENIA – Kenia Lira Sciascio – 15000

ELISANGELA ASSISTENTE SOCIAL – Elisangela Dos Santos – 15231

ENFERMEIRA NADIA – Nadia Maria Augusta De Oliveira Joaquim – 15030

EVALDO CABELO – Evaldo Adriano Gonçalves – 15700

GEAN DO UBER – Francisco Gean Alves Da Silva – 15246

GERALDO VOLUNTÁRIO – Geraldo Luis De Moraes – 15035

HERNANI LEONHARDT – Hernani Alberto Monaco Leonhardt – 15800

JUNIOR MOURA – Waldomiro Vicente De Moura Junior – 15326

LUIZ CARLOS FRIOL CABEÇÃO – Luiz Carlos Friol – 15670

LUZIA OLIVEIRA – Luzia Dos Anjos De Oliveira – 15191

NATHAN DIAS – Nathan De Castro Dias – 15777

PRISCILA RAMOS – Priscila Elen Da Silva Ramos – 15100

PROFESSOR NILSON – Nilson Rosin Filho – 15111

RAQUEL CARDOSO PROTETORA – Raquel Cardoso De Souza – 15300

RONALD – Ronald De Lima – 15600

SERGIO GUILHERME – Sergio Guilherme – 15500

TÂNIA DA SAÚDE – Tânia Regina Revoltini – 15444

VALTER CABELEIREIRO – Valter Anesio Burani – 15015

WALTINHO – Walter Alves Da Silva – 15001

ZEZINHO DO POVO – Jose Reni Alves Da Silva – 15615