Com o intuito de celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, e fomentar o cenário cultural e musical no município, a cidade de Santa Gertrudes realiza no dia 9, a partir das 14 horas, no Parque Municipal “Ruy Raphael da Rocha”, localizado na Rua Antônio Bertazo, 423, no Centro, ao lado da pista de skate, o evento “Elas no Rock”.

De acordo com a organização, o evento é o primeiro evento de rock feminino da cidade de Santa Gertrudes e contará com sete bandas de várias vertentes. Tem como objetivo a luta pela conquista do espaço feminino e dissidente no underground. O festival faz parte do calendário da semana da mulher no município.

Com entrada totalmente gratuita, o público poderá assistir aos shows das bandas Eskröta – crossover, Inraza – death metal, Funeral Sex – stoner, Fao Troffea – punk experimental, Deep Divers – indie rock, Estação de Energia – alternativo e Can’t Stand It – punk hardcore.

ESTRUTURA

Além dos shows, o evento contará com área de alimentação devidamente preparada para atender os presentes e com área coberta de 300 metros quadrados. O público ainda poderá participar da Oficina de Cerâmica “Mãos na Argila”, de Aline Domingos, contemplada pela Lei Paulo Gustavo.

O evento “Elas no Rock” é um projeto de Marlon Roberto Meyer, contemplado também pela Lei Paulo Gustavo, uma realização do Governo Federal, Ministério da Cultura com apoio da Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes e Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer.