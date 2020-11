Valores e princípios são dois assuntos de extrema importância para a Educação Adventista. Isso porque esta Rede Educacional, além de comprometer-se com o ensino de alta qualidade, que prepara os alunos para alcançar êxito nos processos seletivos e demais desafios impostos por uma sociedade competitiva, também se empenha em, junto à família, desenvolver nos alunos princípios e valores que norteiem suas escolhas, a fim de garantir futuro sucesso em todas as dimensões da vida.

Conta com infraestrutura adequada, moderna e segura, professores qualificados e materiais didáticos exclusivos, que estimulam a aprendizagem significativa e oferecem aos alunos um mundo de possibilidades.

Conta ainda com uma ferramenta de suporte tecnológico que contribui com o trabalho pedagógico, que é a Plataforma Google For Education. A mesma atende as demandas educativas com o que existe de melhor no mercado educacional remoto.

O Google é uma das maiores empresas do mundo e está preparada para agregar qualidade ao processo educacional da unidade escolar. As atividades são propostas e desenvolvidas sob condução dos professores, num ambiente exclusivo chamado Classroom (sala de aula), que oferece inúmeras ferramentas digitais que só agregam ao processo de ensino e aprendizagem. Há 25 anos, a Educação Adventista vem fazendo a diferença em Rio Claro. O grande diferencial do Colégio Adventista está em ajudar seus alunos e familiares a encontrarem uma vida plena mental, física e espiritual. Para tanto, o Colégio realiza programações especiais para a toda família e a comunidade, promove projetos sociais relevantes e incentiva seus alunos a se envolverem em causas humanitárias e a valorizarem o relacionamento com Deus.