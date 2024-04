O Velo Clube decide em casa, na tarde deste sábado (6), se vai subir para a elite do futebol paulista em 2025. A partida válida pela semifinal também vai apresentar quem disputará o Campeonato Paulista Série A-1 no próximo ano. O jogo de volta contra o Juventus, o qual o Rubro-Verde venceu por 1 a 0 no último domingo (31) em São Paulo, começa às 15h10.

A 19ª rodada do Campeonato Paulistão A-2 Sicredi – Semifinal do Campeonato Paulista da Série A-2 também terá jogo no domingo (7), entre a Portuguesa e Noroeste, às 11h10 no Estádio Ulrico Mursa. Os dois times que se saírem melhor neste fim de semana, de ambas as partidas, serão automaticamente classificados para a grande final para a disputa do título da A-2, ma ambos também subirão para a Série A-1.

A previsão da abertura dos portões no Estádio Benitão, na Rua 3, está marcada para acontecer às 13h30 e além dos tradicionais portões do lado da coberta, visitante e geral ainda teremos dois portões de apoio (um pela rua 3 e outro pela Rua 2) para facilitar o fluxo de entrada dos torcedores a fim de evitar tumulto e muita demora para acessar ao Estádio Benito Agnelo Castellano. Toda a carga de disponível de ingressos foram vendidas. Durante o dia do jogo não haverá venda de ingressos.

Objetos proibidos

É proibida a entrada com garrafas, latas, rádios, pilhas, guarda-chuva, objetos pontiagudos, camisa de outro time (exceto os torcedores da torcida adversária no setor visitante), da mesma forma vale lembrar que é proibido atirar qualquer tipo de objeto em campo, pipoca, copo de água ou algo que possa gerar punição e multa ao clube.

TRANSMISSÃO

A Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1 transmite a partida a partir das 14h. Acompanhe com imagens no YouTube e Facebook do Jornal Cidade de Rio Claro.