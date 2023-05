Flagrante de embriaguez ao volante, ameaça e desacato foi registrado nesta segunda-feira (22) na Avenida M-31, bairro São José, no Grande Cervezão, região norte de Rio Claro. Acusado, de 45 anos, foi detido pela Polícia Militar. O fato aconteceu às 14h40 quando o indiciado conduzia um Renault Sandero na cor bege, placas de Rio Claro, e parou sobre a faixa de pedestre defronte a uma escola onde sua esposa trabalha com o intuito de pegar um cartão bancário com a mesma. Foi quando os policiais o abordaram para que retirasse o veículo onde estava e estacionasse em um local permitido, o que foi feito.

Foi solicitada sua documentação e a do veículo e ambas estavam em ordem. O veículo estava com os pneus em estado avançado de desgaste e o motorista apresentava sinais de embriaguez. Os policias então indagaram o abordado sobre a realização do exame de Etilômetro, algo que ele se negou fazer. Nesse momento o condutor ingeriu bebida alcóolica em uma latinha de cerveja que estava no veículo e a jogou na via pública. Ao ser notificado que poderia ser apresentado ao plantão policial por conta de sua conduta, começou a desacatar os PMs com palavras de baixo calão e disse que ao sair da cadeia “cortará suas cabeças, que já matou um e que matar dois não é nada” e também que pertencia a uma facção criminosa.

Diante dos delitos praticados, o motorista recebeu voz de prisão e seu automóvel foi apreendido. Na delegacia o homem foi instruído sobre o direito de realizar o exame de corpo de delito, algo que ele negou e também não autorizou a coleta de material para exame de dosagem alcoólica em seu sangue. Por cautela, o exame de corpo de delito foi solicitado pelo delegado de plantão. Diante dos crimes praticados, não foi arbitrada fiança e o indiciado permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Roubo, ponto de ônibus

A Polícia Civil de Rio Claro registrou ocorrência de roubo contra transeunte às 6h da manhã desta segunda-feira (22) em um ponto de ônibus localizado na Rua 2, bairro Saúde, próximo à Santa Casa local. A vítima, um idoso de 65 anos, foi abordado pelo acusado, um homem de estatura média, aparentando ter 28 anos, levou o seu aparelho celular e fugiu logo em seguida. O idoso esteve no plantão policial, onde a ocorrência foi registrada às 8h30 da manhã do mesmo dia.

Furto em residência

Furto em residência foi registrado às 18h desta segunda-feira no Jardim Claret, região oeste de Rio Claro.

Segundo a vítima, o morador de 38 anos, saiu com sua família para trabalhar por volta das 7h45 da manhã e às 18h, ao retornar, constatou ação de furto no local.

Capturado em Brotas

Procurado, de 21 anos, foi capturado pela Polícia Militar às 17h45 de segunda-feira na Rua José Antonio Batista, Jardim Parizi, em Brotas, município vizinho de Rio Claro. O capturado tentou fuga por um terreno baldio e foi preciso utilizar força moderada pelos policiais para conterem o indivíduo. O procurado foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Avenida 29, Bairro do Estádio, região sul de Rio Claro, e em seguida recolhido ao sistema carcerário.

Menores no tráfico

A equipe da Rocam da Polícia Militar apreendeu 510 microtubos de cocaína às 17h45 desta segunda-feira no Jardim Araucária, região oeste de Rio Claro e três menores infratores foram apreendidos pelos policiais. A Rocam teve apoio da Força Tática da PM e o trio de acusados permaneceu sob custódia no plantão policial.