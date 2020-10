Um acidente de trânsito chamou a atenção de quem passou pela Avenida Visconde do Rio Claro, na altura da Av. 14, na tarde desta quarta-feira (7). Após colidir contra veículos estacionados, um Honda, modelo HRV, veio a capotar no cruzamento entre as duas vias.

Segundo as informações da Polícia Militar que registrou a ocorrência, a condutora da HRV trafegava na Visconde, no sentido Lago Azul, quando por motivos ainda desconhecidos atingiu um outro carro, que estava estacionado. O carro estacionado acabou colidindo contra uma motocicleta, que também estava estacionada, porém com o condutor ainda sobre o veículo.

O acidente terminou com duas vítimas, a condutora da HRV e o motociclista, socorridas para unidades de saúde. As duas sem ferimentos mais graves, de acordo com as equipes que estavam no local. A motorista do carro estava consciente, porém afirmou que não lembrava o que tinha acontecido.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Resgate, do SAMU, da Guarda Civil Municipal e do departamento de trânsito da prefeitura estiveram no local da ocorrência.