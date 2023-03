Imagem Ilustrativa.

Flagrante de tráfico de drogas foi registrado às 9h50 da manhã deste domingo (05) durante o horário de visita na Penitenciária de Itirapina. Uma mulher de 58 anos tentou entrar com cocaína no sistema prisional. Os funcionários perceberam através do sistema de segurança da carceragem e apreenderam com ela um pacote contendo 440 gramas de cocaína.

O segundo flagrante de tráfico de drogas foi registrado às 10h30 deste domingo, também durante o horário de visita, desta vez na Penitenciária 2 de Itirapina. Um homem de 45 anos foi detido pelos policiais quando tentava entrar com outro pacote de 440 gramas de cocaína.

Apreensão de maquininhas

A Polícia Militar apreendeu noteiro de máquina caça-níquel às 16h deste domingo (05), em um bar no Distrito de Batovi. Os policiais, após denúncia, apreenderam no local R$ 37,00, três pen drives, três chaves e um cartão de memória. No estabelecimento comercial haviam três máquinas. Este tipo de jogo eletrônico é proibido por lei.

Furto no motel

Furto dentro de motel aconteceu no último dia 3 de março na estrada entre Rio Claro a Piracicaba (SP-127), no acesso ao Jardim Novo II, região sul da cidade. Na ocasião, de acordo com o representante do estabelecimento, um homem de 69 anos, foram furtadas cinco banheiras de hidromassagem do local. A ocorrência foi registrada às 13h05 do domingo (05) no plantão policial.

Furto de veículo

Furto de Fiat Siena EL Flex, cor preta, foi registrado às 17h40 deste domingo (05), no Km 5 da Estrada do Sobrado, próximo ao Distrito de Batovi, região rural de Rio Claro. O carro foi localizado um pouco mais tarde na Estrada Vicinal Nicolau Marotti, acesso ao Distrito de Ajapi. Foram furtadas barraca de camping para três pessoas e uma cadeira para transporte de criança que estavam no veículo.

Lesão corporal fatal

A Polícia Militar de Rio Claro atendeu ocorrência de flagrante de lesão corporal seguido de morte às 6h55 da manhã deste sábado (04), na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Terminal Rodoviário. O acusado foi detido pelos policiais. Segundo sua versão, ele estava no local para comer um lanche e teria tido uma discussão com Amauri Esteves Cardoso, de 41 anos, que lhe atingiu com uma garrafada. Ele então, para se defender, desferiu um soco de volta, a vítima então caiu no solo e morreu. Um “amigo” de Amauri teria fugido do local logo em seguida. O indiciado aguardou a chegada dos policiais e foi apresentado na delegacia da Avenida da Saudade, no plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.