O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou em entrevista nessa quarta-feira (20) à Rádio Jovem Pan News que as cidades paulistas sem registro de casos do novo coronavírus deverão ser as primeiras as poderem flexibilizar a reabertura do comércio e serviços a partir do dia 1º de junho, primeiro dia após o fim do atual prazo da quarentena decretado para até o dia 31 de maio como medida de enfrentamento à pandemia. Confira a entrevista na íntegra no vídeo abaixo.