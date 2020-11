Os fãs do pianista rio-clarense Dom Salvador têm hoje uma oportunidade para “matar a saudade” das suas apresentações. Nesta sexta-feira (13), Dom Salvador é o músico convidado do #Cultura em Casa, a partir das 21h30 pela internet.

Na Live do projeto “#CulturaEmCasa”, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo do Estado de São Paulo e Amigos da Arte, Dom Salvador vai tocar piano da sua casa, nos EUA, privilegiando o seu repertório autoral. Dom também vai aproveitar o momento para agradecer a todas as pessoas que assistiram ao filme documentário sobre a vida dele, “Dom Salvador & Abolition”, agradecer o prêmio do Festival In-Edit Brasil e também falar dos 50 anos da banda Abolição, cuja turnê brasileira será feita para o período pós-pandemia.

Dom Salvador é sinônimo de dois importantes momentos para a música de alma “negra” no Brasil: o nascimento do “Samba Jazz” e da nossa “Black Music”. No Brasil, Dom tocou com Elis Regina, Pixinguinha, Jorge Ben, Elza Soares, Roberto Carlos e muitos outros. Nos EUA, trabalhou como diretor musical de Harry Belafonte e há 38 anos toca no renomado The River Café, entre outros trabalhos.

Assista

A apresentação de Dom Salvador pode ser acompanhada no site do projeto, culturaemcasa.com.br, ou na página do Facebook Cultura em Casa SP