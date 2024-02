Resgatar histórias e relembrar o festival de rock que fez parte de uma geração. Essa é a proposta do documentário “Festival Rock Feminino: o acorde de uma geração”, que começou a ser produzido no fim do ano passado e tem estreia agendada para o próximo mês de março. Para a conclusão do filme, a produção contará com a participação do público, que poderá contribuir enviando seu vídeo.

Segundo a idealizadora do evento e produtora do documentário, Vivian Guilherme, a proposta é trazer um pouco da percepção de quem se apresentou e quem frequentou o evento que aconteceu entre os anos de 2003 e 2012 em Rio Claro e que mobilizou milhares de pessoas. “O objetivo do documentário é registrar seu período da história da cidade e que foi um marco para as mulheres no rock, ajudando a formar muitas bandas e a incentivar muitas meninas”, destaca.

Para participar, a produção pede para que o vídeo seja gravado por celular, na posição horizontal, e enviado para o e-mail [email protected], ou para o WhatsApp (19) 99317-5853. No vídeo, informar nome completo e profissão, além de contar sobre a importância do festival em sua vida e experiências que marcaram o período.