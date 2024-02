Estão previstos fechamentos em diversas vias neste fim de semana. Hoje e amanhã, por exemplo, a Avenida 1 JF terá o trânsito interrompido das 8 às 18 horas no trecho entre as avenidas M 21 e M23, para realização do Festival Esportivo do Floridiana Tênis Clube. Logo mais, das 18 às 22 horas, também ficará bloqueada a Avenida 22, entre as ruas 1 e 1 A, na Vila Aparecida, onde ocorrerá ensaio do Projeto Escolinha de Bateria e Aprendizado de Percussão.

No domingo, as interrupções devem acontecer na Rua 8, entre avenidas 18 e 20, das 15 às 20 horas, no bairro Santa Cruz, na frente da sede de uma torcida organizada; na Rua 6, entre avenidas 2 e 3, das 9 às 18 horas, no bairro Regina Picelli, devido a uma festa para crianças; e na Avenida 13, entre ruas 8 e 9, das 13 às 20 horas, no bairro Boa Morte, para uma festa beneficente.

As suavizações de valetas continuam na Rua 11 com avenidas 11 e 13, na Rua 12 com Avenida 13, na Rua 13 com Avenida 16 e na Rua 14 com Avenida 13.