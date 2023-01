A Polícia Civil de Rio Claro, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), conseguiu prender na manhã desta terça (24) o responsável pela distribuição de drogas que estavam sendo vendidas nas ruas do bairro Araucária. O criminoso estava em liberdade condicional após ter sido detido no dia 3 de janeiro deste ano pelo mesmo crime. A operação, que recebeu o nome de ‘Continuatus’, também resultou na apreensão de 360 pinos com cocaína e dinheiro.

De posse de uma ordem judicial, os investigadores montaram campana nas proximidades do alvo e constataram que o mesmo arremessava sacolas com a droga do apartamento em que mora para os ‘vendedores’ na rua, que na sequência levavam o dinheiro até o indivíduo. Diante das evidências confirmadas, adentraram o condomínio e iniciaram as buscas no apartamento que terminou com a prisão do investigado que foi levado para o setor carcerário.

Vale destacar que a operação de hoje é resultado de um trabalho contínuo que perdura desde o ano de 2020, quando na época oito investigados foram presos, entre eles o que seria o chefe do tráfico. No decorrer do tempo, o Poder Judiciário chegou a concluir e declarar a culpabilidade de alguns envolvidos.

Após isso, outras ações foram realizadas no bairro sempre com o intuito de combater a venda de drogas, identificar e prender envolvidos na criminalidade.