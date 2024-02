Funcionários da prefeitura trabalhando na suavização da valeta localizada na Rua 4 com a Avenida 5

Nesta quinta-feira, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, caíram bastante os locais interditados pelas suavizações de valetas. Os bloqueiros ocorrem na Rua 4, entre avenidas 4-6 e 3-5, Rua 5 entre avenidas 19-21 e 21-23, e Avenida 13 entre ruas 8 e 9. Já o recapeamento continua nas avenidas 11 JP e 13 JP, da Rua 9 JP até a Rua 16 JP.

Já o Departamento de Engenharia informa que existem interdições na Avenida 38 A e Rua 13 A (Vila Alemã), Avenida 56 com Rua 10 (Vila Alemã), ruas Alpha e Potencial (Distrito Industrial), ruas dos bairros Nova Rio Claro e Nova Veneza, ruas 27 e 28 (Jardim Mirassol), e Rua 23 (Jardim Anhanguera).

Tapa-buraco na Rua 3, Avenida 2 JN entre as ruas 11-13 JN e Rua 13 JN entre as avenidas 1 JN e Marco Antônio Padula. Enquanto isso, as sinalizações horizontais estão previstas para as ruas 9, 10, 11, 12, e 13, da Avenida Marginal até a Avenida 5 (Jardim Novo I), Rua 6, entre avenidas 36 e 38 (Santana), e em diversos trechos do Parque Flórida, na divisa com Santa Gertrudes.

Manutenção nas praças das Tilápias e Boa Morte, roçagens, limpeza e pintura de guias no entorno do CSU João Rehder Neto, Castelo Branco, Constante Peruchi – da Avenida 29 até a 45 -, Ulysses Guimarães, Rua 14 (da rotatória da Kennedy até o Araucária), Rua 6 (sentido Jardim Progresso), Rua 8, Jardim Itapuã, Tancredo Neves (trecho do Inocoop) e Avenida 11, entre ruas 14 e 21.