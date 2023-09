O recapeamento das ruas e avenidas de Rio Claro segue a todo vapor. Recentemente, obras de suavização de valetas estão acontecendo na Rua 14, importante via da cidade, mas o que tem chamado a atenção dos moradores é a situação do asfalto na região central.

Passando por recapes praticamente anuais, as ruas e avenidas do Centro da Cidade Azul apresentam uma elevação do nível do asfalto, fazendo com que o espaço entre o calçamento e a via fique maior e profundo. A preocupação dos moradores, além do patrimônio público, também é o risco de acidentes na hora de subir ou descer do calçamento.

Questionada sobre a situação de alguns pontos do município, principalmente no Centro, a prefeitura municipal de Rio Claro informou à reportagem do JC que “a Secretaria Municipal de Obras informa que até agora não há registro de acidente causado pelas melhorias realizadas pela prefeitura nas ruas e avenidas de Rio Claro”, diz a nota.

SECRETÁRIO

Em entrevista à Rádio Jovem Pan News de Rio Claro, o atual secretário de obras do município, Valdir de Oliveira Jr., falou sobre o assunto.

“Conforme as verbas, estamos colocando nos contratos a fresagem, como fizemos há semanas na Avenida Brasil, na Rua 3, foi fresado. Mas isso é um valor que encarece o contrato, então temos que tentar otimizar, ver onde pode e realmente precisa fazer, estamos tentando fazer isso também”, fala o secretário. Fresagem é a remoção de pavimentos antes da execução de um novo revestimento do asfalto.