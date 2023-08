Este domingo, Dia dos Pais, se torna uma data marcante para Daniel Rocha Braz. O rio-clarense que ficou conhecido no Brasil todo pela história que tem enfrentado finalmente conseguiu conquistar a casa própria para morar com os cinco filhos adotivos.

Daniel e o companheiro Jhonatan Wiliantan da Silva, que faleceu aos 29 anos no dia 4 de março deste ano, participaram do quadro “The Wall” do programa Domingão com Huck com o objetivo de conquistar uma quantia para comprar a casa própria. Quando a gravação foi ao ar, Jhonatan tinha falecido havia pouco tempo.

A quantia esperada não veio, porém uma corrente do bem tomou conta das redes sociais e Daniel conseguiu o valor para comprar o imóvel.

A oficialização e a assinatura do contrato aconteceram essa semana e, ao lado dos cinco filhos adotivos, ele falou ao Jornal Cidade sobre o momento: “É um misto de realização e saudade. Tenho certeza de que o Jhonatan está feliz e orgulhoso do que conquistamos. Porque essa casa é dele também. Quando assinei o contrato era como se a mão dele estivesse junto com a minha”, afirma.

O imóvel conta com três quartos, garagem e todo o espaço necessário para acolher os filhos João Miguel, Yarah, Harry, Wendel e Douglas: ”É com muito orgulho que eu anuncio que a casa está quitada. Foi paga à vista. Não terei mas todo o mês a preocupação com o aluguel e esse dinheiro agora será usado para outras despesas diárias. Agradeço demais a todos que colaboraram, torceram e oraram pela nossa família”.

Daniel atualmente está trabalhando como enfermeiro em uma unidade de pronto-atendimento em Piracicaba. Ele conta também com uma babá e uma rede de apoio para seguir em frente depois do duro golpe com a perda precoce do seu braço direito e companheiro: “É estranho dizer isso, mas o luto que as pessoas que perdem entes queridos têm eu não tive tempo de viver. Tive que me manter em pé pelas crianças e pelo amor que tenho por elas. Logo no início fiquei apreensivo, porque os cinco estavam no nome do Jhonatan, mas graças à minha advogada hoje tenho já a guarda provisória deles apenas aguardando a definitiva. Irei continuar honrando o nome do Jhonatan e da família linda que construímos e de certa forma sei que ele está comigo, me apoiando e me dando forças”.

A mudança para a nova casa vai acontecer em breve, pois será preciso organizar toda a mudança, arrumar o quarto das crianças e ajustar alguns últimos detalhes: “Sem dúvida é o melhor presente que eu poderia receber neste Dia dos Pais”, finalizou.

A história

Com uma relação sólida havia oito anos, em 2022, Daniel e Jhonatan adotaram cinco irmãos para não separá-los. A nobre atitude ganhou o cenário nacional. Em março de 2023, repentinamente e pegando a todos de surpresa, Jhonatan faleceu e Daniel se viu diante do maior desafio da vida: seguir em frente com as crianças.