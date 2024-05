Oportunidades para celebrar quem atua fazendo o bem como profissão. Este é o tema da reportagem da semana deste domingo. O Dia Nacional do Bombeiros Militar é comemorado oficialmente no mês de julho no Estado de São Paulo, mas diversos outros municípios e estados aproveitam este dia 26 de maio para homenagear os profissionais que muito fazem em prol da manutenção da segurança do cidadão.

Quando são divulgadas, pesquisas de credibilidade demonstram que bombeiro é uma profissão que está sempre ocupando um dos primeiros cinco lugares da lista de trabalhos mais respeitados não só no Brasil, mas em todo o mundo, ou seja, a sociedade reconhece o tamanho da importância dos profissionais da área.

No Corpo de Bombeiros já 33 anos, Aribelton Soares de Godoy Júnerio, o 1º Sgt Júnior fala um pouco sobre os desafios encontrados no dia a dia e claro, do orgulho que tem ao vestir, há pelo menos três décadas, farda de tamanha responsabilidade. “Estou na profissão há 33 anos, sou 1º Sgt da Polícia Militar de São Paulo e atuo no Corpo de Bombeiros de Rio Claro. Atualmente trabalho como telegrafista, atendendo os chamados da população através do 193”, explica.

Aribelton Soares de Godoy Júnerio

Comandante da Prontidão Azul, uma das três equipes que integram o efetivo dos bombeiros de Rio Claro, Sgt Júnior explica como funciona o despacho das ocorrências. “Toda ligação para o 193 cai na cidade de Campinas, lá o atendente ou supervisor faz o acolhimento e realiza o despacho, que cai na tela e assim que chega, fazemos uma regulação, avisando a equipe, que em menos de 15, 20 segundos, tripula a unidade necessária, seja o resgate o auto bomba e parte para o atendimento”, explica.

Prestes a se aposentar, o Sgt comenta experiências marcantes e conta se em outra vida, escolheria uma profissão diferente. “Hoje o trabalho do Corpo de Bombeiros é auxiliar a sociedade de modo geral, acidentes de trânsito, incêndios, mal súbito, estamos aqui para atendes a população. Estou na carreira há 33 anos e muitas situações nos marcam. Participei do combate ao incêndio na Vila Velha, onde perdemos uma empresa por conta do fogo. Vi muitos acidentes nas rodovias da região, na Washington Luís, muitos deles onde poderíamos até nos tornar vítimas também, por conta dos desafios do socorro. E não, não me vejo fazendo nada de diferente, viveria tudo novamente”, fala.

MULHER EM AÇÃO

Mulheres também possuem seus lugares quando o assunto é salvar vidas profissionalmente. Cabo Rita está no Corpo de Bombeiros há 28 anos, fala dos desafios enfrentados e das muitas possibilidades de exercer a profissão com excelência e extrema qualidade.

“Sou cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo e atualmente estou numa função administrativa. Entrei no Corpo de Bombeiros em 1996, era uma profissão nova, foi mais uma curiosidade no memento, prestei o concurso e no dia a dia passei a conhecer melhor o trabalho. As pioneiras entraram na turma de 1992 e veio a segunda leva, éramos apenas mulheres, em 96”, relata.

Cabo Rita

Questionada sobre os desafios da carreira, Cabo Rita pontua alguns. “São muitos desafios. A mulher tem muitas qualidades, mas não temos a força física de um homem, então trabalhar ‘competindo’ com homens na força física é complicado. Queremos igualdade no sentido de sermos ágeis e úteis para o serviço de modo geral, mas com certeza o maior desafio foi o da força física”, relata.

Sobre momentos marcantes, a Cabo narra uma situação para lá de apreensiva e emocionante. “Uma ocorrência muito marcante foi quando uma mãe estava dentro de uma casa bastante desorientada, dentro de casa com muro muito alto e ameaçada o filho de seis anos com uma faca, e ela exigia a presença de uma bombeiro mulher. Meu trabalho era distrair a mãe, conversa comigo, os demais oficiais conseguiram pegar a criança e tomar a faca da mão da mulher”, conta.

COMANDO

No comando do Pelotão de Rio Claro há cerca de um ano, 1º Tenente PM André Bovolon possuí grande experiência no gerenciamento de estações. Além da responsabilidade na Cidade Azul, Bovolon também é comandante interino do 2º SGB, que absorvo o conglomerado de Rio Claro, Araras, Leme e demais cidades da região, chegando até Divinolândia e Caconde.

Executando um trabalho sério e voltado ao bem estar da população, o oficial explica um pouco sobre o dia a dia de trabalho. “Recebemos as ocorrências via COBOM, que é o Centro de Operações dos Bombeiros. A partir do momento que o 193 é acionado, esta ocorrência é gerada online e encaminhada para a estação mais próxima, por isso, há unidades espalhadas estrategicamente por todo o estado. Quando a ocorrência chega, disparamos a viatura. Num breve resumo, atendemos ocorrências de incêndio em prédios, residências, mata, acidentes de trânsito com vítimas presas nas ferragens, envolvendo produtos perigosos ou fechamento de vias. Atendemos incêndios em veículos, ocorrências com animais, peçonhentos ou agressivos, situações envolvendo altura, suicidas e afogamentos”,

1º Tenente PM André Bovolon

Há quase 30 anos no serviço militar, e há 10 no Corpo de Bombeiros, Tenente André é qualificado para realização de vistorias e produção de alvarás. O oficial aponta ainda as conquistas na cidade de Leme e o que deseja para a estação da Cidade Azul.

“Atuo como Comandante do Posto do Corpo de Bombeiros. Neste caso é necessário que o oficial faça um curso. A partir desse momento, saímos habilitados para fiscalizar a avaliar empresas e edificações, em relação a segurança e princípio de incêndio, ou seja, o oficial é o responsável pelo Comando, bem como o responsável pelos Alvarás fornecidos pelo órgão”, explica.

Atuando por sete anos em na cidade de Leme, o 1º Tenente comentou os feitos realizados. “Trabalhei por sete anos na estação de Leme, onde conseguimos alçá-la a uma das melhores da América Latina e estamos fazendo isto a passo largos na estação de Rio Claro, com viaturas, treinamentos. Meu objetivo em Rio Claro é tornar, não só os bombeiros como referências, mas o cidadão no momento do acionamento dos profissionais. Aproveito o espaço e agradeço os poderes executivo e legislativo da cidade, que estão sendo apoiando e valorizando o trabalho do Corpo de Bombeiros”, finaliza.