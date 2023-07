Evento contará com ampla participação das mulheres. Imagem de Vecstock

Série de eventos e atividades acontece na Sociedade Philarmônica, na Rua 5 com Av. 5

O Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, instituído pela Lei municipal nº 4.251/2011, será celebrado neste sábado (29) na Sociedade Philarmônica com várias atividades gratuitas. Entre as ações estão roda de conversa, apresentações culturais com música, dança e teatro, artesanato, concursos de beleza e homenagens às mulheres negras e a Tereza de Benguela.

Para começar o dia, a roda de conversa com a Equipe Palmares trará com suas convidadas especiais na Roda das Pretas muita expressão de força, diálogo e troca de saberes. Além da roda, participação especial do ator Jeferson Lopes, com a apresentação cultural o “Homem da Meia-Noite”.

Cartaz do evento – Divulgação

No período da tarde acontece o Festival de Dança e Artes do Idoso, com o Grupo Bailar, composto por mulheres negras da melhor idade. Ainda, show dos DJs Adilson e Ed Groove. Homenagens também acontecerão no final da tarde com Honra ao Mérito às Mulheres Negras de Religião de Matriz Africana de Rio Claro e Região, sob o comando de Mãe Sara Ferreira e apresentação do grupo de afoxé Omo Odé Iabalabá.

A noite será marcada pelos concursos Miss Beleza Negra e Miss Rio Claro da Etiqueta Modelos e Manequins. Também haverá apresentações culturais da Bateria Guerreiros de Jorge dos Embaixadores do Samba e apresentação teatral “O Berço Navegante” com a atriz Marlene Vitor.

O evento contará com vendas e mostra de artesãs da Feira das Pretas, sob a coordenação de Bell Rezende, espaço tranças com Bruna Bunelly e área de alimentação. A entrada é gratuita. Se puder, colabore com a doação de 1 kg de alimento não perecível (menos sal).