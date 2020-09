GOVERNO DO ESTADO DE SP

Diante do cenário atual e para reduzir as perdas econômicas provocadas pela pandemia do novo coronavírus nas micro e pequenas empresas, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) e o Sebrae-SP se uniram para ajudar os Centros de Formação de Condutores (CFCs) no estado.

Por meio do programa Empreenda Rápido, a parceria busca capacitar e disponibilizar linhas de crédito com juros abaixo da média do mercado para as empresas que atuam na formação de condutores, contribuindo não só para resguardar o trabalho dessas empresas impactadas, como também aprimorar e aperfeiçoar a atuação dos profissionais, gerando novas oportunidades de negócios e melhor atuação.

Inscrições

Os CFCs interessados em participar poderão se inscrever no site www.empreendarapido.sp.gov.br. Em caso de dúvidas, as empresas podem entrar em contato com o Sebrae-SP pelo telefone 0800-570-0800.

“Essa iniciativa amplia parcerias com empresas e entidades, potencializa ações presenciais e digitais, aproxima empreendedores dos benefícios do programa, gera resultados e colabora na retomada da economia paulista”, afirma o presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto.

“Hoje o principal desafio dos empreendedores é manter sua empresa viva e competitiva neste mercado que está exigindo muita dedicação, resiliência e planejamento financeiro”, comenta o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit.

“É nesse momento em que o empreendedor precisa de apoio que o Sebrae-SP e o Detran.SP chegam para ajudar por meio de capacitação e acesso facilitado com melhor oferta de crédito”, acrescenta Poit.

A qualificação empreendedora contempla atividades de capacitação presencial, teleaulas e ensino EaD, utilizando canais de fácil acesso aos profissionais. A oferta de crédito também irá ajudar na recuperação econômica das empresas atuantes na área de trânsito e asseguram a manutenção de empregos no setor.

Empreenda Rápido

O Empreenda Rápido é um programa do Governo de São Paulo, em parceria com o Sebrae-SP, que tem como objetivo facilitar a vida do empreendedor e oferecer tudo o que ele necessita para abrir ou ampliar ou seu negócio em um só lugar, reunindo pela primeira vez toda a rede de fomento ao empreendedorismo do estado.

O programa conta ainda com a participação do Banco do Povo, Desenvolve SP, Junta Comercial do Estado de São Paulo e do Centro Paula Souza.