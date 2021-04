É possível ganhar dinheiro sem sair de casa, assistindo a partidas de futebol (Fonte: Pixabay)

Acompanhar o futebol de perto pode se tornar até uma forma de renda; saiba como

Assistir a jogos de futebol é um lazer ao qual muitas pessoas destinam várias horas da sua semana. Mas, para aqueles que acompanham o esporte de perto e possuem grande conhecimento sobre ele, é possível unir o útil ao agradável e transformar o hobby em uma atividade lucrativa. A maneira mais tradicional de ganhar dinheiro acompanhando os torneios futebolísticos é apostando em casas de apostas online – o que pode até parecer arriscado, mas é preciso lembrar que, em muitos jogos, é possível prever o vencedor com facilidade, por se tratar de um time muito superior ao adversário.

Porém, uma nova maneira de lucrar com o fato de ser fã de futebol têm crescido nos últimos tempos: a prática do trading esportivo. O trader esportivo – pessoa que se dedica ao trading – é, também, um apostador. Mas, em vez de simplesmente fazer uma aposta, o trader compra e vende apostas conforme, na avaliação dele, as chances de um determinado resultado aumentam ou diminuem. O trading pode resultar em um lucro muito maior que as apostar comuns, mas também exige muito mais empenho. Hoje, as grandes casas de apostas, como a Betfair, oferecem bolsas de apostas – as plataformas nas quais os traders operam. Não deixe de conhecer todos os detalhes sobre a Betfair.

Como funciona o trading esportivo

O trading esportivo é uma adaptação do trading de ações. No mercado financeiro, os traders passam o dia todo observando gráficos e , através deles, avaliando os caminhos mais rápidos para fazer o seu dinheiro se multiplicar. Para isso, compram e vendem ações várias vezes por dia, tirando proveito das ações que sobem e fugindo daquelas que caem. Os traders esportivos, ao invés de lidarem com ações, lidam com apostas de eventos de esporte.

Existem várias modalidades diferentes de se trabalhar com trading esportivo. A principal e mais tradicional é a de punter, que nada mais é que um investimento em uma aposta. O trader investe um valor em uma aposta, como se ela fosse uma ação de uma empresa. Se, ao final do evento esportivo, a aposta se concretizar – a vitória de um determinado time, por exemplo – o site escolhido paga o prêmio. Se o investidor perder a aposta, seu investimento fica com a bolsa de apostas.

Mas a diferença do trader esportivo para o apostador tradicional é que o primeiro, enquanto acompanha o evento esportivo ao vivo, compra e vende as suas cotações no decorrer da partida, conforme, por exemplo, o desempenho dos times que estão em campo. Em uma partida de futebol entre o time A e o time B, por exemplo, imagine que um trader investiu em uma aposta que prevê a vitória do time A. Porém, no início do jogo, o time B obtém mais chances de gol que o time A. Assim, o trader pode pensar em vender as suas apostas na vitória do time A. Se ele não conseguir, vai ter que comprar apostas na vitória do time B para compensar as perdas com as quais terá que arcar se o time B ganhar o jogo.

O que é preciso para ser trader esportivo

Para entrar no mundo do trading esportivo é preciso, em primeiro lugar, fazer uma iniciação, investindo valores baixos em partidas fáceis de se prever o resultado. Não invista quantias necessárias para o seu orçamento pessoal. Comece com jogos com vencedores óbvios – como Bélgica x Belarus, por exemplo – para adquirir experiência e testar a sua capacidade de acertar.

Transformar o trading em uma atividade profissional de renda é bem mais complexo e exige dedicação total. Os traders do mercado financeiro, por exemplo, empregam um esforço e uma carga horária até mais altos que os do regime CLT. Uma das principais recomendações, tanto para o trading de

ações quanto para o de esportes, é possuir uma grande reserva financeira da qual se possa lançar mão – assim, o trader estará pronto para as eventuais perdas que poderá sofrer até que comece a produzir lucro.

Outra recomendação muito importante é o controle emocional. O mercado financeiro é um ambiente no qual é imprescindível manter a cabeça fria. No trading esportivo, não é diferente. É preciso saber que as perdas virão. Depois dos prejuízos, deve-se seguir adiante, analisar se foram cometidos erros e investir novamente.

Se você quer tentar transformar o hábito de acompanhar futebol em lucro com o trading, boa sorte! E não se esqueça das dicas.