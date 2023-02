Dérbi rio-clarense está com ingressos à venda: rio-claristas ficarão na arquibancada coberta e velistas na descoberta

No último confronto, em 2022 no Schmidtão, 2.458 torcedores estiveram presentes. Foto: Pedrinho Sarti.

A diretoria do Rio Claro FC, através do seu gestor Clayton Vieira, informou ao Jornal Cidade que foram definidos os valores e divisão do estádio Augusto Schmidt Filho para o dérbi rio-clarense no próximo sábado (11) às 15h pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Os valores serão únicos para as duas torcidas: R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 a meia-entrada. Os rio-claristas que forem com a camisa do clube pagam meia-entrada.

Os torcedores do Galo Azul ficarão nas arquibancadas cobertas e os do Velo Clube nas descobertas. As entradas estão sendo comercializadas no estádio Augusto Schmidt Filho das 9h às 18h e no Benito Agnelo Castellano das 12h até às 17h hoje e nesta sexta-feira (10).