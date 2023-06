A Defesa Civil do Estado de São Paulo encerrou as oficinas preparatórias para a Operação Estiagem 2023. A edição deste ano contou com 15 oficinas presenciais que foram realizadas em todas as regiões do estado entre os meses de abril e maio, abrangendo 477 municípios e capacitando 2.332 agentes.

Equipe volante da Divisão de Capacitação ministrou o treinamento para os agentes e gestores do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil para atuação efetiva e sistêmica durante o período de estiagem, com vistas à redução dos incêndios florestais.

A capacitação foi dividida em duas etapas: na fase teórica os alunos aprenderam sobre o acionamento do Plano de Contingência para o período de estiagem e o Plano de Auxílio Mútuo em Emergência (PAME), monitoramento da umidade relativa do ar (URA) e inserção de dados no Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEC), protocolo de acionamento de aeronaves e crimes ambientais relacionados a incêndios, já na fase prática realizaram técnicas de combate direto e indireto a incêndios em coberturas vegetais, além do correto uso dos equipamentos e regras de segurança para deslocamento na mata. Em 2022 foram capacitados 1.473 agentes de defesa civil dos municípios paulistas.

Para os municípios que concluíram as duas fases da oficina e cumpriram os critérios estabelecidos nas normas da Defesa Civil foi fornecido, de forma gratuita, os kits de estiagem, contendo equipamentos para combate a incêndio em cobertura vegetal. “Nosso papel é apoiar os municípios e capacitar os agentes com todo conhecimento e experiência que possuímos, pois, comumente a defesa civil municipal é a primeira a chegar em um foco de incêndio, e, estando preparados e equipados, eles podem extinguir as chamas. Sabemos que todo grande incêndio começa com um pequeno foco”, destacou Coronel PM Henguel Ricardo Pereira, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.



A OPERAÇÃO ESTIAGEM

Para prevenir e combater as queimadas florestais, a Defesa Civil desenvolve anualmente a Operação Estiagem, com início no dia 1º de junho, acompanhando a fase vermelha (mais crítica) da Operação Corta-Fogo, que é desenvolvida pela Secretária de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística.

O Governo de São Paulo lançará, no dia 7 de junho, a campanha São Paulo Sem Fogo, uma evolução entre as secretarias que reúne ações e investimentos da Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e Fundação Florestal (FF), sob coordenação da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e apoio da Secretaria de Segurança Pública.



REDUÇÃO RECORDE DE INCÊNDIOS EM 2022

Na última edição da Operação Estiagem e Operação Corta Fogo houve uma redução recorde nos focos de incêndios florestais em todo o estado de São Paulo. Em 2022 foram contabilizados 1.008 focos de incêndio em todo o Estado de São Paulo, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma redução de 79% se comparado com os 4.884 focos de incêndio registrados no mesmo período de 2021. Já o Painel Geoestatístico dos Incêndios Florestais em Unidades de Conservação e Áreas Protegidas publicado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, registrou uma queda de 69% na incidência de incêndios nos Parques Florestais do estado de São Paulo.