Foto: Agência Brasil.

Na surdina

Em entrevista à Rádio Jovem Pan News na quarta-feira (7), o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, falou sobre o avanço das articulações junto à Infraero para que o município possa receber o projeto do aeroporto regional. Na semana passada, nesta coluna, foi publicada nota sobre declaração do prefeito de Piracicaba dando como certa a construção do aeroporto em sua cidade. “O nosso projeto está muito adiantado. A única questão é que eu tenho tido muita cautela, muito cuidado, porque esse é um assunto muito recorrente e que já permeia o imaginário popular. Esse é um assunto que não tem mais crédito junto à população, caiu em descrédito”, argumentou Gustavo numa clara referência aos anúncios de aeroporto em RC feitos por seus antecessores Cláudio de Mauro e Du Altimari. Confira a íntegra em youtube.com/jornalcidade.

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista nesta semana na Rádio Jovem Pan News Rio Claro, no Grupo JC.

Na presidência

A “batalha” pelo aeroporto mobiliza os governos municipais. No último dia 31, o chefe do Executivo de Piracicaba, Luciano Almeida, se reuniu com o presidente da Infraero, Rogério Amado Barzellay. Segundo a prefeitura, o encontro teve como pauta a regionalização do Aeroporto Municipal Pedro Morganti, em Piracicaba. Em abril, a Infraero deu parecer favorável para que o aeroporto se torne regional, processo que segue em andamento. De acordo com o prefeito, a Administração e a Infraero estão discutindo detalhes contratuais de como se dará esse processo de regionalização.

Pela metade

Limeira também segue no páreo. O prefeito Mario Botion se reuniu em Brasília, em março, com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Na pauta, a solicitação de recursos federais para a conclusão das obras do aeroporto às margens da rodovia SP-147, cujas obras estão paradas por falta de recursos. Segundo o prefeito, o ministro enfatizou a determinação do governo atual de “avançar na construção de novos aeroportos” no país. Neste cenário, Botion relatou que Limeira “tem grande possibilidade de ser incluída em um novo programa do governo federal para aeroportos”. E que a etapa seguinte da articulação também seria com a Infraero.

Filão

Um dos mais promissores “nichos” para a obtenção de votos na atualidade, a causa animal rivaliza com as denominações religiosas na ocupação de cadeiras nos legislativo de todo o país. Como em Rio Claro não é diferente, as atenções já começam a se voltar para os nomes dos prováveis candidatos a vereador em 2024. Principalmente depois que começou a circular a informação de que o vereador Alessandro Almeida (Podemos) pode não tentar a reeleição no ano que vem.

Malas prontas

O Solidariedade prepara para o dia 23 um evento para a filiação do médico José Martiniano Grillo Neto, apontado como um nome forte para a disputa ao Executivo em 2020, mas que, alegando razões pessoais, não levou o projeto da disputa adiante. Devem comparecer caciques como Paulinho da Força e Maria Aparecida dos Santos (dona Cida), da Secretaria Nacional da Mulher do Solidariedade. O presidente do diretório de Rio Claro, Francisco Quintino, também já articula a adesão de outros nomes à sigla. No caso de Grillo, a mudança do PL para o Solidariedade soa radical em termos ideológicos.

180 graus

Questionado sobre a mudança, Grillo relata: “Tinha um compromisso com o PL. Na última eleição, por problemas locais, não pude ser candidato e apoiamos o Gustavo. Deixei claro que iria continuar com o projeto. Neste momento o PL saiu das nossas mãos, eu era da executiva local. Para continuar com o projeto político e devolver ao cidadão de Rio Claro o que recebi desta cidade, busquei uma alternativa para entregar o Solidariedade e quem sabe melhorar a situação da saúde e outras a este povo”.