A barragem está prevista para ser construída na confluência entre os Rios Passa-Cinco e Cabeça, como parte do programa “Água é Vida”. Foto: Arquivo JC

Declaração de Osmar da Silva Jr. de diálogo com a Unesp sobre projeto de represa estadual é contestada pelo docente e pesquisador Alexandre Perinotto

Uma declaração de Osmar da Silva Junior, do Escritório de Projetos da administração municipal, ao comentar o projeto de construção de represa estadual no limite entre Rio Claro e Ipeúna, causou manifestação do docente e pesquisador da Universidade Estadual Paulista – Unesp, Alexandre Perinotto.

Professor e pesquisador da Unesp, Alexandre Perinotto

Em entrevista à Rádio Jovem Pan News em agosto, ao ser questionado sobre a represa que vai captar água dos rios Cabeça e Passa Cinco para atender à região, Osmar, que também já foi superintendente do Departamento Autônomo de Água e Esgoto – Daae, defendeu o projeto: “Ela vai ser importante para Rio Claro e região. As nossas captações são direito no curso de água. A água está passando, se você pegar, pegou, senão ela vai embora. A gente precisa de reservação de água bruta. A região precisa, a bacia do PCJ precisa (…) é importante a gente ter sim uma represa”. Sobre a discussão do projeto, Osmar declarou: “já estive com a Agência das Bacias, com o governo do estado, Ministério Público, pessoal de Ipeúna, Unesp e os que cuidam do sítio arqueológico”.

Coordenador do escritório de projetos da administração municipal, Osmar da Silva Jr.

O vídeo chegou ao conhecimento de Perinotto, também coordenador do Comitê Científico do Geoparque Corumbataí e representante na Unesp no Conselho Estadual do Meio Ambiente – Condema, que informa não ter acontecido diálogo com Osmar e reafirma o posicionamento contrário ao projeto, alertando para os prejuízos ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e à qualidade de vida. “Nunca conversamos. Essa área nos foi imposta, temos sérias restrições. Essa represa não vai beneficiar Rio Claro, não vai beneficiar Ipeúna. Vai beneficiar somente Piracicaba”. O docente e pesquisador declara que os representantes da universidade são favoráveis à reservação de água, mas não no local definido pelo governo paulista, já que existe necessidade de buscar novo ponto rio abaixo. Na sexta-feira (13), Perinotto será entrevistado no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News. Acompanhe a partir das 8 horas na FM 106,1, no AM 1410, no canal do JC no YouTube e no Facebook.

Reforço no time – Leonardo Alves, psicólogo e ex-conselheiro tutelar, está de volta à política. Afastado do Psol devido à proibição de filiação para os conselheiros, Leo retoma trabalho na sigla já de olho nas eleições para a Câmara Municipal no ano que vem. Um dos principais objetivos do Psol é conseguir eleger um vereador para marcar presença no Legislativo.

Leonardo Alves durante sua participação no programa “A Semana em 60 Minutos” que acontece todos os sábados, das 9h às 10h, na Rádio Jovem Pan News de Rio Claro

Na aula – A presença do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Luiz de Almeida, em aula magna na Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, levou muitos rio-clarenses à vizinha cidade na sexta-feira (06). Além dos integrantes dos partidos da esquerda, muitos representantes da militância em prol da igualdade racial marcaram presença para prestigiar o ministro, considerado uma referência nos movimentos. Professores e estudantes completaram a caravana de Rio Claro em São Carlos.

Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Luiz de Almeida

Boi na linha

Mais um percalço no caminho para o projeto do Trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas. No fim de setembro, a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) republicou o edital ampliando o investimento, que passou de R$ 12,8 para R$ 13,5 bilhões. Mas também adiando o leilão que aconteceria agora em novembro, com nova data em 29 de fevereiro de 2024.

Longo prazo

Em entrevista à Rádio Jovem Pan News na última quarta-feira, o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, foi bem direto ao ser questionado por morador sobre a frequente falta d’água na região do Jardim Brasília II. De acordo com o prefeito, a solução só virá com a construção de uma nova estação de tratamento, com recursos que virão da venda da área do aeroporto. Ou seja, vai demorar.