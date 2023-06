Protesto contra corte de baobá no Lago e muda “seca” da árvore da Liberdade revelam dificuldade em proteger árvores que ajudam a contar a história

Em novembro de 2021, uma das atividades do mês da Consciência Negra em Rio Claro foi o plantio de um baobá no Parque do Lago Azul. A árvore, trazida de Moçambique, chegou ao município através do projeto “Baobafricanizando as Américas”. A muda foi plantada numa solenidade, pois o baobá é uma referência na tradição africana, com significados culturais, religiosos e de resistência. Recentemente, porém, o caso foi parar nas redes sociais, num protesto porque a muda simplesmente foi “cortada” durante trabalho de manutenção no Lago.

A presidente do Conselho da Comunidade Negra, Janice Rezende, e a assessora municipal da Igualdade Racial, Maria Lourdes da Silva, cobraram providências contra o ocorrido e estiveram reunidas com técnicos da Secretaria da Agricultura para avaliar a possibilidade de recuperar o baobá. Mas a questão não está em culpar quem corta o mato no parque municipal. Houve uma falta de cuidado com a muda, que deveria ter sido cercada e devidamente identificada, até mesmo para que os frequentadores do local pudessem conhecer a importância da planta. A dúvida agora é a quem caberia providenciar essa proteção, o que já provoca troca de “farpas” entre os integrantes da comunidade.

Plantio do baobá em 2021 e o que sobrou da árvore no Lago Azul; nas redes sociais, Tatiane Joaquim, que doou a muda e orientou sobre os cuidados, fez o alerta sobre o descaso.

Vale lembrar que em novembro do ano passado, durante as comemorações da Proclamação da República, o JC também noticiou a falta de cuidado com a muda plantada na Praça da Liberdade em alusão à data. Em 2019, foi realizado o plantio, também com solenidade, de uma muda clonada da centenária sequoia da praça, que foi avaliada como condenada por técnicos e precisava ser substituída. Mas a nova planta secou, gerando queixas sobre o descaso nos cuidados. Parece que a cidade não está conseguindo zelar por seu patrimônio natural.

Limitados

A prefeitura de Rio Claro realiza na terça-feira (20) a XIV Conferência Municipal de Assistência Social. Para chegar aos participantes do encontro, foram realizadas pré-conferências em pontos diferentes da cidade. Nessa etapa, aconteceram várias queixas sobre a forma como as reuniões foram conduzidas, inclusive com limitação no número de participantes.

Goteira

A chuva na semana passada serviu para lembrar a necessidade urgente de reparos no telhado da antiga estação, onde estão os pontos de ônibus. Passageiros registraram que, em determinados pontos da Rua 1, chove mais dentro da cobertura do que do lado de fora. É necessário lembrar que o problema acontece há anos, mas nenhuma providência foi tomada.

Camaradas

Foi publicada nesta coluna uma nota sobre nova presidência do PC do B em Rio Claro, referindo-se à sigla como “Partidão”. Isso provocou crítica de integrantes do PCB, que se consideram os herdeiros da denominação que era dada ao extinto Partido Comunista – PC. Já o PC do B, segundo o PCB, é uma dissidência nada fiel às raízes. Ou seja, não os convidem para a mesma mesa.