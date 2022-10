Daniel será a primeira atração que abrirá a festividade da Festa do Peão 2022 de Cordeirópolis. O cantor irá se apresentar em um show inédito junto à Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis.

Ao todo, serão dois finais de semana, em seis dias de festa! O circuito Top 20 RR em montaria em touros ocupará uma área com infraestrutura completa com camarotes corporativos, com balada vip, arquibancadas, open bar, área vip e praça de alimentação.

E o Fundo Social de Solidariedade desempenha um papel importante nesta festa. Desde 2017, passou a atribuir a arrecadação de um dia específico do evento às causas assistenciais do município.

Neste ano, o projeto atendido será a construção do Centro de Referência do Autismo, como adiantou a presidente do Fundo Social, Angelita Ortolan. “O valor da bilheteria arrecadado neste dia 13 e também no dia 20 será em prol do Fundo Social de Solidariedade, para esta causa tão nobre. Todos os anos contamos com a colaboração da população e do grande parceiro que é a equipe RR Rodeio”, disse Angelita.

O ingresso deste show será vendido apenas nos pontos de venda. Nos demais dias podem ser adquiridos através do www.guicheweb.com.br. Camarote e área vip podem ser adquiridos pelo telefone: (19) 99659-8129.

Sorteios

A cada live no YouTube e Facebook do JC, de segunda a sexta, sempre às 17h, serão sorteados dois pares de ingressos. – JC Business (13) – 2 pares de convite para o show de Zé Neto & Cristiano, no dia 14; – Giro de Sexta (14) – 2 pares de convite para o show do Felipe Araújo, no dia 15; – Start JC (17) – 2 pares de convite para o show de Marcos Paulo & Marcelo, no dia 20; – Arena JC (19) – 2 pares de convite para o show de Maiara & Maraísa, no dia 21; e JC Business (20) – 2 pares de convite para o show de Diego & Victor Hugo, no dia 22.