O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro segue realizando melhorias na rede de abastecimento da cidade. Nesta semana, a autarquia deu início a uma série de melhorias e manobras que começam a ser executadas em diversos trechos da rede de abastecimento do município, visando equalizar o fornecimento de água em pontos críticos, como no Jd. Brasília.

Na terça e na quinta-feira, equipe do Daae fez, nas Avenidas 12 e 12JG, no bairro Jardim Guanabara, a instalação de mais de 120 metros de nova tubulação e a colocação de registros para realização de manobras. “Outras etapas desse trabalho serão feitas neste trecho nos próximos dias. Quando finalizarmos as etapas restantes, faremos a interligação das novas tubulações na rede existente que darão início nas melhorias do fluxo de água nesta região da cidade”, explica o diretor do Departamento de Engenharia, Obras e Planejamento do Daae, Nelson Uechi.

“Este trabalho será realizado em outros pontos da cidade e também vai resultar em melhoria no abastecimento na região do Jd. Brasília”, acrescenta o superintendente do Daae, Sergio Ferreira. Além deste trabalho de melhorias e manobras em trechos da rede do município, o Daae está fazendo trabalho de “caça-vazamentos” em diversos bairros, com mapeamentos no Jd. Brasília e em outros pontos críticos de fornecimento de água na cidade.