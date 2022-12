O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) de Rio Claro foi inaugurado como entidade autárquica e independente no dia 05 de dezembro de 1969. E desde então, cuida da água de Rio Claro cada vez mais com respeito e eficiência.

Atualmente, possui infraestrutura para garantir água potável na cidade, com mais de 80 mil ligações de água, com extensão de redes de água com mais de 900 quilômetros; cinquenta e três reservatórios ativos e oito Estações de Tratamento de Esgoto, sendo uma em cada distrito (Assistência, Batovi, Ajapi e Ferraz) e quatro na área urbana, com coleta e afastamento de 100% do esgoto gerado, com tratamento de 92% desse volume.

Possui duas Estações de Tratamento de Água (ETA 1 e ETA 2). A ETA 1 “José Maria Pedroso” está localizada no bairro Cidade Nova e foi inaugurada em 1949 e ampliada em 1969, passando a ter volume de 400 litros de água por segundo. A captação da água bruta é feita no Ribeirão Claro, com produção média de 38 milhões de litros por dia, sendo responsável pelo abastecimento de 40% da cidade.

Os outros 60% são distribuídos pela ETA 2 “José Crespo”. Inaugurada em 1982, fica na estrada que liga Rio Claro ao distrito de Ajapi. A captação é feita no rio Corumbataí e são tratados 500 litros por segundo, com produção média de 43 milhões de litros por dia.

Essa produção chega a 1,5 milhão de m³/mês de água para toda a população.

Também há a Central de Reservação e Distribuição de Água Tratada, construída em 1998, no Distrito Industrial, com 16 milhões de litros de água de reserva.

CUIDADOS COM A ÁGUA

Todos os dias, o Daae faz um rigoroso e minucioso trabalho de verificação da qualidade da água, coletando inúmeras amostras em pontos aleatórios da rede de todo o município e distritos para a realização de vários testes laboratoriais para verificação dos parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde.

Esses cuidados abrangem todo o sistema de distribuição das duas ETAs, que funcionam diuturnamente e de maneira permanente, com análises de controle de qualidade feitas a cada hora antes da saída da água tratada para toda a cidade.

“Todos os funcionários são essenciais para o funcionamento do Daae. Trabalham dia e noite, 24 horas, todos os dias, de maneira incansável, levando água de qualidade para toda a cidade, a todo instante, sempre com total competência, eficiência e comprometimento”, ressalta o superintendente Sergio Ferreira.

Além da eficaz execução no tratamento da água, a substituição de produtos químicos, realizada nesta gestão, por outros modernos e mais eficientes também garante a qualidade da água distribuída no município.

Antes, eram utilizados cloreto férrico e cal hidratada. Desde dezembro de 2021, o Daae utiliza apenas o coagulante Cloreto de Polialumínio (PAC). O complemento continua sendo feito com cloro e flúor.