O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro trabalhou neste final de semana na execução de reparo emergencial em adutora de 150 milímetros, que se rompeu no bairro Boa Vista, próximo da ponte que liga a Rua Jacutinga à rodovia Wilson Finardi (SP-191).

De acordo com o departamento técnico da autarquia, como a rede passa por dentro de uma estrutura de concreto, o reparo foi bastante complexo, mas já foi executado e o abastecimento foi restabelecido na região. A equipe ainda trabalha no reparo estrutural que será concluído em breve, sem afetar o fornecimento de água.

A equipe do Daae também constatou uma disfunção operacional no reservatório do bairro, que tem capacidade para 250 mil litros de água tratada. Funcionários estão trabalhando no conserto da válvula de controle do abastecimento do reservatório.

“Foi feita uma ligação direta na rede para não afetar o abastecimento enquanto resolvemos essa situação”, explica o diretor do Departamento de Engenharia, Obras e Planejamento, Nelson Uechi.

O Daae ressalta a importância de a população ter caixa d’água em suas residências, o que diminui os transtornos em ocasiões de baixa pressão ou interrupção no fornecimento de água.

Serão feitas descargas na rede, mas o retorno da pressão do abastecimento ocasiona arraste de incrustações presente nas tubulações, o que pode resultar em casos pontuais de água escura, que devem ser relatados à Central de Atendimento da autarquia, no telefone 0800-505-5200, que atende 24 horas ligações de telefones fixos e celulares, ou pelo Whatsapp, no telefone (19) 9.9290-6424, que funciona das 8 às 18 horas em dias úteis.

A água também poderá ficar com aspecto “esbranquiçado”, gerado por microbolhas, que somem depois de alguns segundos, sem prejuízo à qualidade da água.