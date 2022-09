No Dia da Árvore, celebrado na quarta-feira (21), o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro fez o plantio de 150 mudas de árvores nativas em área da Estação de Tratamento de Água (ETA ) 2, localizada na estrada que liga o Distrito Industrial ao distrito de Ajapi.

Responsável pelo abastecimento de 60% da cidade, na ETA 2 é captada água bruta do Rio Corumbataí, e o plantio faz parte das ações da autarquia para proteção de mananciais. Os outros 40% do abastecimento de Rio Claro são feitos pela ETA 1, no bairro Cidade Nova, com captação de água bruta do Ribeirão Claro, no qual também é feito esse trabalho ambiental.

“Nossa gestão se preocupa com as questões ambientais e temos trabalhado na recuperação, preservação e proteção das áreas dos mananciais, em que captamos a água bruta para prestar o serviço de levar água de qualidade para toda a cidade”, destaca o superintendente, Sergio Ferreira, que participou do plantio.

“O Daae exerce fundamental serviço para toda a população e esta ação ambiental faz parte desse trabalho, pois sem árvore, não há vida”, comenta Luís Fernando Quilici, diretor da Aspacer.

Representando o prefeito Gustavo Perissinotto, o coordenador do Escritório de Gestão de Projetos (EGP) da Prefeitura, Osmar da Silva Junior, ressaltou que a recuperação dos mananciais é fundamental para a manutenção dos cursos d’água e nascentes como forma de proteger os recursos hídricos.

Também estiveram presentes, os diretores do Daae, Rui Barbosa (Meio Ambiente), Marly Barbanera (Administrativo e Financeiro), Denilson Massaferro Junior (Departamento Técnico), Edijalma Momesso (Comercial e de Relações com o Usuário) e funcionários da autarquia.

Localizado em uma área de aproximadamente 8 mil m², o viveiro do Daae foi totalmente reformado e revitalizado pela atual gestão. Possui duas estufas de produção e manutenção das mudas, além de equipamentos modernos e automatizados que geram economia no consumo de água e energia.

“Estamos ampliando em aproximadamente 3 mil m² a área do viveiro para abrigar mais mudas e ampliar as ações de proteção dos nossos mananciais”, comenta Rui Barbosa, diretor do Departamento de Meio Ambiente do Daae.

Atualmente, o viveiro do Daae possui cerca de 11 mil mudas de árvores nativas que são utilizadas em doações e em plantações em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e em áreas rurais, localizadas no entorno de cursos d’água e nascentes, para proteger os recursos hídricos contra erosão e assoreamento.

Interessados na doação das mudas devem ligar para o Departamento de Meio Ambiente da autarquia, no telefone 3531-5259, de segunda à sexta-feira, em horário comercial.