A estimativa do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) para a construção da nova Estação de Tratamento de Água 1 (ETA), para substituir a existente hoje no bairro Cidade Nova, é de um custo de R$ 60 milhões. É o que indica ofício enviado pela autarquia à Câmara Municipal, através de requerimento de autoria do vereador Serginho Carnevale (União Brasil), que indagou sobre o projeto que está em andamento para o desenvolvimento da iniciativa de se construir o novo local.

De acordo com o superintendente Sérgio Ferreira, o projeto executivo contratado para avaliar e desenvolver a futura construção está ainda em estágio inicial, sendo que a previsão da sua entrega é para março do ano que vem. Diante do que for apresentado através do estudo, será definido o local para a nova ETA 1. Segundo consta, essa localidade se encontra em aprovação pelas demais secretarias e órgãos competentes, uma vez que é prevista para ficar dentro de um novo loteamento na região da antiga Prema, nas proximidades da Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade”, também próximo à captação de água no Ribeirão Claro.

Conforme aponta o ofício endereçado ao vereador Carnevale, o superintendente do Daae afirma que somente após a finalização do projeto executivo que também se definirá o custo da obra, mas que já é estimada em torno dos R$ 60 milhões e teria um prazo de construção de três anos. “Torço que o que esteja no papel seja efetivamente feito para evitar um colapso na estrutura da ETA 1 e principalmente planejamento sobre a nova ETA, que é tão necessária e responderá por 40% do abastecimento de Rio Claro”, declarou Serginho. Os vereadores Vagner Baungartner, Geraldo Voluntário, Val Demarchi e Alessandro Almeida também assinaram o requerimento em conjunto.

Inclusive, a possibilidade de colapso do prédio é real. Um monitoramento visual diário das estruturas mais comprometidas vem sendo executado pelos servidores. “Também alteramos a forma de trabalho dos decantadores para aliviar o peso na estrutura. Isso diminui os riscos de colapso. Estamos formalizando um plano de contingência/emergência para atuação caso haja uma situação mais crítica”, comunicou a superintendência do Daae.

Estrutura

ETA 1 está com estrutura comprometida e precisa ser desativada após a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água.