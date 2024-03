Autarquia vai fornecer mudas de seu viveiro para a cidade de Corumbataí realizar plantios em APPs na extensão do rio. Atividades ambientais com alunos de escolas dos dois municípios também serão realizadas.

Autarquia vai fornecer mudas de seu viveiro para a cidade de Corumbataí realizar plantios em APPs na extensão do rio. Atividades ambientais com alunos de escolas dos dois municípios também serão realizadas.

Em mais uma ação de recuperação, preservação e proteção de áreas de nascentes, córregos e mananciais, o Daae de Rio Claro assinou convênio com a cidade de Corumbataí para plantio de mudas em Áreas de Preservação Permanente (APPs) em torno do rio Corumbataí em área que abrange os dois municípios.

A assinatura entre o superintendente do Daae, Sergio Ferreira, o vice-prefeito e secretário do Meio Ambiente, de Obras e de Agricultura de Corumbataí, João Batista Altarugio Filho e o diretor do departamento de Meio Ambiente do Daae e idealizador do convênio, Rui Barbosa, ocorreu na manhã de quarta-feira (27), no Paço Municipal da cidade vizinha.

“A recuperação dos mananciais é fundamental para a manutenção dos cursos d’água e nascentes como forma de proteger os recursos hídricos”, destaca Sergio Ferreira. “Mananciais recuperados e mais preservados possibilitam o atendimento das demandas crescentes de água da população atual e das futuras gerações”, acrescenta João Altarugio Filho.

O Daae de Rio Claro ficará encarregado de fornecer as mudas necessárias, além do suporte técnico, enquanto que a prefeitura de Corumbataí deverá divulgar o Termo de Cooperação aos proprietários rurais para fomentar o plantio e providenciar a autorização de acesso nessas áreas, além de vistorias dos plantios.

A preparação dos locais, limpeza, coroamento, coveamento, adubação, plantio, manutenção pós-plantio e cercamento da área, quando necessário, serão de responsabilidade dos proprietários. “Também está previsto a realização de diversas atividades ambientais com alunos de escolas das duas cidades”, comenta Rui Barbosa, acrescentando que a atual gestão do Daae tem feito inúmeras ações às margens de toda extensão do rio Corumbataí.

A assinatura também contou com a presença de Daniel Zaine Borgo, presidente da Câmara de Corumbataí, da bióloga Lucilene de Aquino Siqueira e José Luiz Altarugio Junior, coordenador ambiental do Daae. Após a assinatura do convênio, foi realizado um plantio simbólico às margens do rio Corumbataí com alunos do sétimo ano da Escola Municipal Maria de Lourdes Pedroso Perin, de Corumbataí, acompanhados pelo professor de geografia, José Ricardo Aggio.

Todas as mudas do convênio serão do viveiro do Daae, que atualmente contabiliza mais de 11 mil mudas de árvores nativas e frutíferas. São utilizadas em doações e em plantações em APPs e em áreas rurais, localizadas no entorno de cursos d’água e nascentes para proteger os recursos hídricos contra erosão e assoreamento.

O rio Corumbataí é uma das fontes de captação de Rio Claro. A Estação de Tratamento de Água “José Crespo” (ETA 2), capta a água bruta deste manancial que, após tratamento, abastece 60% do município. Os outros 40% são abastecidos pela ETA 1 “José Maria Pedroso”, que fica no bairro Cidade Nova e capta água do Ribeirão Claro.