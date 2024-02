Jovens prestando o vestibular da USP. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Metamorfose tem aulas presenciais gratuitas a partir de 26 de fevereiro

Os estudantes interessados em disputar vagas nas universidades podem contar com o apoio do Curso Popular Metamorfose, com aulas gratuitas oferecidas pela Unesp em Rio Claro. As inscrições vão até esta quarta-feira (21) e podem ser feitas presencialmente na sala 41 do Instituto de Biociências, no campus na Avenida 24-A, na Bela Vista, no horário das 17 às 21 horas. Também é possível se inscrever pelo formulário digital. Acesse o edital através da página do cursinho no Instagram, @metamorfose.rc, e nos sites dos institutos de Biociências e Geociências e Ciências Exatas da Unesp-RC.

O objetivo do curso popular é proporcionar ambiente formativo para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou de baixa renda visando ingressar na universidade pública. Podem participar do processo de seleção, feito através de análise socioeconômica do candidato, pessoas de qualquer idade, cursando (a partir do segundo ano) ou que já tenham concluído o Ensino Médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola particular. Têm prioridade no processo seletivo pessoas de baixa renda, negras, indígenas, transgêneros, não binárias, oriundas do campo, refugiados e pessoas com deficiência.

Aulas

As aulas são ministradas no campus da Bela Vista de segunda a sexta-feira das 18 às 22h30, além de aulas, eventos e simulados que acontecem aos sábados.